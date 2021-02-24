«Тексел» поможет одеть сотрудников «Газпром нефти» точно по размеру с помощью 3D-сканирования

«Тексел» заключила соглашение с «Газпром нефтью». Резидент «Сколково» займется 3D-сканированием сотрудников нефтяной компании. Это ускорит процесс подбора униформы на производстве и снизит риск получения травм на рабочем месте.

Процесс 3D-сканирования одного сотрудника занимает всего 30 секунд. На основе полученной 3D-модели алгоритм Texel BodyFit с использованием технологий искусственного интеллекта автоматически определяет антропометрические точки на теле человека и вычисляет ключевые обхваты для сопоставления с размерной сеткой производителя спецодежды. Ее оптимальный размер рассчитывается с учетом особенностей антропометрии тела конкретного сотрудника. Ранее работники сами указывали свой размер. По факту он мог оказаться неточным и требовалась замена: в неподходящей спецодежде повышается риск получения травмы, а защитные свойства униформы снижаются, особенно в условиях пониженных температур.

Сергей Климентьев, сооснователь компании «Тексел», сказал: «Комфорт и функциональность спецодежды оказывают ключевое влияние на производительность труда. Трехмерное сканирование позволит точно определить подходящий размер готовой спецодежды. Последующее накопление данных покажет актуальное распределение размерных признаков сотрудников и в дальнейшем будет использовано для персонализации лекал. Больше не потребуется тратить время на поездки на склад и примерку – сшитая именно для него спецодежда будет доставляться до шкафчика сотрудника. Мы рады партнерству с ведущей промышленной компанией России и видим на примере “Газпром нефти”, что цифровизация производственных процессов позволяет повысить прозрачность операционных показателей и эффективность компании в целом».

Внедрение технологии является частью глобального процесса повышения условий труда сотрудников «Газпром нефти», так как многим из них не подходят стандартные размеры спецодежды.

Андрей Ивлев, руководитель проектного офиса «Реинжиниринг» компании «Газпромнефть-снабжение», отметл: «Мы обратили внимание на данную технологию, так как наша компания осуществляет выдачу спецодежды большому количеству производственного персонала через склады-магазины. Применение технологии 3D-сканирования позволяет сократить трудоемкость и временные затраты на процесс выдачи спецодежды, а также кратно повысить точность подбора размерного ряда. В дальнейшем планируем масштабировать данную технологию на регионы нашей деятельности и интегрировать технологию с системой управления складами для автоматизации формирования заказа на комплектацию».