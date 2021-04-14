Выручка Syssoft по итогам 2020 года увеличилась на 27%

Syssoft («Системный софт»), центр экспертизы в области подбора и поставки программного и аппаратного обеспечения, сообщила о финансовых результатах, достигнутых по итогам 2020 г. Выручка компании составила 8,77 млрд руб., что на 27% выше показателя, достигнутого годом ранее (6,9 млрд руб.) — оборот компании Syssoft непрерывно растет с момента основания. Численность сотрудников компании за 2020 г. увеличилась с 203 до 229 человек.

Как и в прошлые годы, большая часть выручки (62%) получена за счет дистрибуции ПО. Также существенная часть пришлась на поставки аппаратного обеспечения (16%) и программно-аппаратных комплексов (19%). Среди программных продуктов наибольшую долю в объеме продаж составляют решения в области управления ИТ-инфраструктурой (35%) и продажи облачных сервисов (19%).

По мнению аналитиков компании, на итоги 2020 г. оказали влияние как факторы, связанные с переходом на гибридную работу, так и долгосрочные тренды. К первым относится всплеск продаж в сегментах удаленной поддержки, сервисов для видеоконференций и базовых решений в области информационной безопасности – теперь бизнесу необходимо защищать стремительно расширяющийся ИТ-периметр, включающий и домашние устройства сотрудников.

Среди долгосрочных тенденций эксперты компании также отмечают ускорившийся переход на подписную модель реализации программных продуктов, которая позволяет компаниям оперативно управлять расходами даже в непредвиденных ситуациях. По мнению аналитиков Syssoft, именно персонифицированный сервис и гибкость условий поставки будут основными ресурсами для повышения продаж ПО в ближайшие годы.

«Я считаю серьезным достижением, что в этот сложный год нам удалось не замедлить темпы роста бизнеса, ― сказал генеральный директор Syssoft Максим Тикуркин. ― Одной из основных предпосылок для этого стала работа с заказчиками. В конце 2019 года мы запустили масштабную программу “Голос клиента“, в рамках которой изучали тот путь, который проходит клиент вместе с нами. Этот подход позволил получать конкурентные преимущества за счет более детального понимания бизнес-задач наших заказчиков».

В 2020 г. компания внедрила в операционную деятельность методологию CJM (составление карт пути клиента).

В отраслевом разрезе большая часть выручки в 2020 г. пришлась на промышленные предприятия (около 27%), а также государственные организации (20%), компании розничной и оптовой торговли (15%), финансовые организации (12%).

«Мы прогнозируем, что в 2021 г. спрос на программное обеспечение будет находиться под влиянием двух разнонаправленных движущих сил. С одной стороны, необходимость отдавать накопившийся “технический долг“ в части модернизации ИТ-инфраструктур будет двигать его вверх. С другой, отмена льготы по НДС при продаже исключительных прав на иностранное ПО будет сдерживать спрос. Именно эти факторы мы учитывали при планировании активностей, которые позволят нам сохранить темпы роста в 2021 г.», ― отметил Максим Тикуркин.