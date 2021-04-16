Спецпроекты

Positive Technologies выступила с заявлением по санкциям США

Безопасность Бизнес

Специализирующаяся на кибербезопасности российская компания Positive Technologies выступила с заявлением в связи с попаданием под санкции США.

«Мы, как компания, отвергаем безосновательные обвинения, выдвинутые в наш адрес министерством финансов США: за почти двадцатилетнюю историю нашей работы нет ни одного факта использования результатов исследовательской деятельности Positive Technologies вне традиций этичного обмена информацией с профессиональным ИБ-сообществом и прозрачного ведения бизнеса.

Наша глобальная цель состоит в создании продуктов и технологий, призванных повышать общую киберзащищенность в масштабах всего мира, а также ― в формировании условий для наиболее эффективного противодействия кибератакам в интересах общества, бизнеса и государства вне привязки к геополитике, с максимальной открытостью и ориентированностью на сотрудничество (в том числе международное).

Технологии Positive Technologies используются по всему миру, и сегодня нам доверяют свою безопасность тысячи компаний различных секторов бизнеса и государственные учреждения разных стран. В компании более 1,1 тыс. сотрудников, по итогам 2020 г. мы заработали 5,6 млрд руб. ($73 млн, по РСБУ) и выросли на 55% по отношению к 2019 г. За последние пять лет средний рост компании составил 41%. Независимые международные аналитические агентства неоднократно отмечали нас в числе наиболее быстрорастущих и визионерских компаний в области решений по безопасности и управлению уязвимостями.

Несмотря на то, что компания не является публичной, рынок высоко оценивает нашу капитализацию, видя ее в пределах нескольких миллиардов долларов. Это доказывает высокий интерес к нашим технологиям и серьезный уровень доверия к компании. Для поддержания этого доверия мы придерживаемся принципов максимальной открытости на всех уровнях своей деятельности: от исследовательской до коммерческой, включая финансовую отчетность компании.

Мы известны мировому кибербез-сообществу как визионеры и лидеры в области этичного исследования проблем безопасности. Так, к примеру, наши исследователи выявляют сотни уязвимостей нулевого дня в год в ИТ-системах различных классов и типов. Все найденные уязвимости без исключения предоставляются производителям ПО в рамках политики ответственного разглашения (responsible disclosure) и не подвергаются огласке до тех пор, пока ими не будет выпущено соответствующее обновление. Каждое такое исследование получает высокую оценку со стороны производителей этих систем и используется для повышения защищенности их конечного продукта.

Традиции прозрачности и открытости находят свое отражение и в рамках форума Positive Hack Days, который мы проводим с 2011 г. Форум является публичной площадкой для обмена экспертизой, обучения и повышения квалификации в области кибербезопасности и ежегодно собирает тысячи экспертов в области кибербезопасности и бизнеса разных стран, представителей CTF-движения, ученых, студентов и даже школьников. В связи с пандемией мы перешли в гибридный формат, и поэтому все происходящее на форуме может видеть широкая аудитория в онлайне, где мы обеспечиваем синхронный перевод на английский язык для того, чтобы любой желающий из любой точки мира мог посмотреть интересную ему тему. Мероприятие полностью открыто для посещения и участия.

Мы искренне считаем, что геополитика не должна являться преградой технологическому развитию общества, и со своей стороны продолжим делать то, что у нас хорошо получается — обеспечивать кибербезопасность и повышать киберзащищенность во всем мире. Поэтому мы продолжаем свою работу в штатном режиме с полным соблюдением всех обязательств перед нашими клиентами, партнерами и сотрудниками».

Другие материалы рубрики

Для Минцифры нашли замминистра по микроэлектронике. Его выдернут из Правительства

Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2021» состоится 20 мая

Dell хитроумно избавится от «пионера x86-виртуализации» и заработает на этом $9 миллиардов

Nvidia на уровне «железа» запретила добывать криптовалюту на игровых видеокартах. Обойти запрет нельзя

В России банкротят оператора со знаменитым именем Virgin

Глава Минцифры: Против всех крупных ИТ-компаний России заведены уголовные дела

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Смартфоны с большим экраном: выбор ZOOM

Как следить за смартфоном ребенка: лучшие GPS-трекеры

Техноблог

Что делать, если украли аккаунт в Instagram?

Лучшие увлажнители воздуха для дома: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как робот-спелеолог исследует пещеры на Луне?

Аккумуляторы тоже бывают «вегетарианскими»: почему они лучше обычных?

Куда делась вода на Марсе? Новая версия — она всё ещё там

Безопасность людей под угрозой: эмпатия роботов невозможна
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Можно ли обеспечить полную безопасность криптовалют Можно ли обеспечить полную безопасность криптовалют CNews опубликовал четвертый ежегодный рейтинг операторов фискальных данных CNews опубликовал четвертый ежегодный рейтинг операторов фискальных данных