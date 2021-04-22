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Утвержден состав Правкомиссии по аккредитации удостоверяющих центров для выдачи электронных подписей

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Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил состав Правительственной комиссии по аккредитации удостоверяющих центров для выдачи электронных подписей. В состав правкомиссии вошли 15 представителей государства, а также 7 уполномоченных представителей организации «Цифровая экономика» от предпринимательского сообщества.

Председателем правительственной комиссии, которая будет принимать решение об аккредитации удостоверяющих центров для оформления усиленных квалифицированных электронных подписей (УКЭП), назначен вице-премьер Дмитрий Чернышенко, его заместителем – министр цифрового развития России Максут Шадаев. В состав комиссии также вошли представители Минпромторга, Минэкономразвития, Минздрава, Минфина, Минобороны, ФСБ, ФНС, МВД, Казначейства, Росреестра и Пенсионного фонда. Кроме того, в неё по согласованию включены сотрудники Центрального банка, Федеральной нотариальной палаты и Аппарата Правительства.

Уполномоченными представителями организации «Цифровая экономика» в составе Правкомиссии стали заместитель генерального директора организации Дмитрий Тер-Степанов и 6 членов рабочей группы «Нормативное регулирование» - президент Ассоциации больших данных Анна Серебряникова, вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти «Ростелекома» Ирина Сиренко, генеральный директор «ГЛОНАСС» Игорь Милашевский, вице-президент Сбербанка Анна Попова, генеральный директор ПФ «СКБ Контур» Евгений Филатов и заместитель директора Института права цифровой среды НИУ ВШЭ Михаил Якушев.

«Для сохранения доверия к документам, подписанным электронной подписью, важно, чтобы сертификаты ключа проверки УКЭП выдавали надежные удостоверяющие центры. В состав правкомиссии УЦ включены квалифицированные в этой области представители бизнеса и государства, которые и будут определять соответствие УЦ и их руководителей требованиям закона и высокой деловой репутации», – сказал Дмитрий Тер-Степанов, заместитель генерального директора – директор по направлению «Нормативное регулирование» организации «Цифровая экономика».

Напомним, закон №476-ФЗ «Об электронной подписи» определил двухэтапные требования к УЦ для получения аккредитации. Уполномоченный орган готовит заключения о соответствии требованиям закона, Правительственная комиссия принимает решение о выдаче или об отказе в выдаче аккредитации. Закон разработан на площадке организации «Цифровая экономика» в тесном взаимодействии предпринимательского сообщества и государства. Правкомиссия была образована постановлением Правительства России от 15 декабря 2020 г.

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