Газпромбанк объявил о старте своего первого онлайн-хакатона GPB Hack

Газпромбанк совместно с компанией SAS проведет онлайн-хакатон GPB Hack. Свой хакатон банк проводит впервые, его призовой фонд составит 500 тысяч рублей. Лучшие участники получат шанс стать сотрудниками Газпромбанка.

Хакатон предназначен для DevOps-специалистов, SAS-разработчиков, а также архитекторов enterprise-решений. Участникам предлагается решить бизнес-задачи, максимально приближенные к реальным: отпимизировать систему по оценке рисков и принятию решений по кредитным заявкам, а также систему по обработке больших данных.

Как сообщается в пресс-релизе, эти системы обрабатывают десятки тысяч заявок клиентов Газпромбанка и петабайты информации в пакетном режиме, а в их реализации используются продукты компании SAS: SAS Real Time Decision Manager и SAS Data Integration Studio.

«Задачи, предложенные участникам на хакатоне, являются реальными проблемами, существующими сегодня в банке. Хакатон GPB Hack является отличной возможностью для DevOps-специалистов со всей страны продемонстрировать свои знания и навыки», — рассказал первый вице-президент Газпромбанка Дмитрий Назипов.

Участникам, подавшим заявки, будут выданы бесплатные доступы к виртуальным мощностям компании SAS для отработки навыков. Кроме того, специалисты компании проведут образовательный интенсив по системам принятия решений в реальном времени 22 и 23 мая 2021.

Регистрация новых участников прекратится 24 мая 2021. Подать заявку можно по ссылке.