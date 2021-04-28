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«Сберкорус» запустил сервис кадрового электронного документооборота

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«Сберкорус» (входит в экосистему «Сбера») запустил сервис кадрового электронного документооборота — КЭДО. Он упростит взаимодействие с сотрудниками и автоматизирует HR-процессы.

Благодаря КЭДО «Сберкоруса» специалисты кадровой службы смогут в электронном виде работать с трудовыми договорами, приказами, журналами техники безопасности, табелями учета рабочего времени и другими документами. Сотрудники смогут подписывать их с помощью усиленной неквалифицированной электронной подписи (УНЭП) на базе SberID. При этом возможность авторизации в личном кабинете по SberID сохранится у сотрудника даже после увольнения — таким образом, ему не потребуется дублировать документы на бумажном носителе после прекращения трудовых отношений. Также сервис КЭДО «Сберкоруса» предусматривает возможность самостоятельного выпуска УНЭП сотрудником за 3 минуты — прямо внутри системы.

Перевод кадрового документооборота в онлайн будет особенно актуален для тех компаний, которые в период пандемии полностью или частично перевели сотрудников в режим дистанционной работы. В большинстве случаев это привело к существенному росту не только сроков, но и стоимости подписания документов на фоне усложнившейся логистики и дополнительных затрат на курьеров или услуги почтовых служб. Серьезным стимулом для цифровизации кадрового документооборота стали и законодательные инициативы.

«Благодаря Федеральному закону от 8 декабря 2020 г. №407-ФЗ, который вступил в силу с 1 января текущего года и регулирует взаимодействие компании с дистанционными работниками, уже сегодня статус «удаленного сотрудника» является достаточным основанием для подписания любых кадровых документов электронной подписью без ограничений — в том числе трудовых договоров. А 122-ФЗ расширяет сферу применения КЭДО до еще нескольких сотен компаний, принимающих участие в эксперименте Минтруда по использованию электронных документов, связанных с работой. Работодатели, которые официально не перевели своих сотрудников на дистанционную работу и не участвуют в эксперименте, могут использовать электронный формат для самых распространенных кадровых документов — заявлений на отпуск и приказов. В настоящее время сроки проведения эксперимента Минтруда продлены до 15 ноября 2021 г. — сейчас к нему могут присоединиться новые участники. И это прекрасная возможность для бизнеса отладить все процессы в тестовом режиме до вступления в силу основного закона», — сказал руководитель компании «Сберкорус» Сергей Машурин.

Для точности ведения кадровой политики в КЭДО «Сберкоруса» можно вносить данные не только о штатных, но и о внешних сотрудниках, работающих на аутсорсе или по договору ГПХ.

Переход на кадровый электронный документооборот полностью заменит ручной труд в кадровой сфере автоматическими процессами, исключит риск утери или порчи документов, позволит существенно сократить время на их обработку и корректировку и минимизировать затраты на архивацию. Скорость документооборота увеличится в 10 раз, количество ошибок при заполнении документов сократится на 99%, в 5 раз снизится нагрузка на кадровые службы при подготовке к проверкам.

«КЭДО от «Сберкоруса» станет единым центром управления кадровыми документами для работодателя и большим шагом в цифровую среду для сотрудников. Для самого «Сберкоруса» разработка сервиса — это важный этап построения эффективной цифровой платформы, закрывающей все потребности бизнеса и индивидуальных пользователей», — отметил Сергей Машурин.

Интеграция с «1С:ЗУП» позволит начать работу в сервисе сразу после импорта данных о сотрудниках. К другим учетным системам доступно подключение через API.

Ближайшие планы по развитию сервиса – разработка удобного коннектора для самых распространенных версий «1С» с возможностью работы в режиме «одного окна».

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