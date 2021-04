Выручка My.Games в первом квартале 2021 года выросла на 42,2% и составила 11 млрд рублей

Выручка международного игрового бренда My.Games (входит в состав Mail.ru Group) в первом квартале 2021 года увеличилась на 42,2% по сравнению с предыдущим годом и составила 11 млрд руб., достигнув 39% от общей консолидированной выручки Mail.ru Group. 79% выручки от игр в первом квартале 2021 г. My.Games получила за пределами России и СНГ — ключевыми зарубежными рынками стали США, Германия и Великобритания.

EBITDA My.Games в первом квартале 2021 г. выросла на 165% год к году и составила 1,4 млрд руб. при марже в 13,2% на фоне сезонного увеличения инвестиций в маркетинг.

«Мы начали 2021 г. с высоких показателей, удерживая рекордный уровень по выручке, который нам удалось достичь в прошлом году. Следуя нашей стратегии диверсифицированного портфеля, мы продолжаем наращивать активную пользовательскую базу на всех платформах и регулярно выпускать обновления, в то время как наша приверженность принципу открытой партнерской среды и творческой свободе студий позволяет нам эффективно работать над многими проектами одновременно, уверенно продвигаясь к глобальной цели стать одной из ведущих компаний в игровой индустрии», — отметил Василий Магурян, CEO My.Games.

Мобильные игры Grand Hotel Mania, Rush Royale, Zero City, War Robots и Left to Survive стали основными источниками выручки в первом квартале 2021 г. На долю мобильного сегмента пришлось 78% от общей выручки My.Games.

Количество игроков франшизы Warface в первом квартале 2021 г. достигло 114 млн на всех платформах. Warface по-прежнему остается в числе топ-3 проектов по выручке среди игр My.Games. F2P ММО Skyforge показала рост аудитории до 12 млн зарегистрированных пользователей, во многом благодаря выходу проекта на Nintendo Switch в феврале. My.Games также запустил ПК-версии игр War Robots, World Above, Left to Survive и Guild of Heroes на платформе My.Games Store в рамках стратегии по расширению аудитории и кросс-интеграций.

В первом квартале 2021 г. My.Games Venture Capital подписало стратегическое соглашение с американской студией Pizza Club Games, которая является разработчиком мобильной игры Raid Boss. My.Games также активно развивает экспертизу в издании гиперказуальных проектов — компания приобрела миноритарную долю издателя Espresso Publishing. Благодаря постоянным экспериментам в разработке, стратегическому развитию собственных IP, эффективному оперированию, и проверенной репутации в игровом M&A, My.Games входит в топ-50 игровых компаний мира. В феврале 2021 года MGVC вошло в топ-15 крупнейших игровых инвестиционных фондов в мире, став единственным фондом со штаб-квартирой в России.

Придерживаясь принципов развития партнерской среды и поддержки талантливых студий, компания My.Games совместно с Google завершила первый сезон проекта под названием Game Drive — бизнес-акселератора для разработчиков мобильных игр. В рамках первого этапа проекта команды экспертов из Google и MGVC рассмотрели более 40 заявок от разработчиков из 16 стран мира. Благодаря Game Drive команды получили детальное продуктовое ревью, разбор сильных и слабых сторон их игр и рекомендации по улучшению показателей. Старт второго сезона проекта запланирован на 2021 г.

Инструменты монетизации контента DonationAlerts и Boosty.to также показали значительный рост в сравнении с первым кварталом 2020 г., несмотря на ожидаемый спад темпов роста в связи с возвращением пользователей к доковидным привычкам. Так, выручка DonationAlerts в первом квартале 2021 г. увеличилась в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, а количество активных стримеров — на 32,7%. Подобного результата по выручке удалось достичь благодаря как росту среднего чека на 25%, так и количеству уникальных плательщиков, которых стало на 37% больше. Запущенный в 2019 г. сервис Boosty.to переживает наиболее активную фазу роста и, благодаря постоянному совершенствованию механик и развитию функциональности, показал рост количества активных блогов в 12 раз, а денежного оборота — в 6 раз.