Финансовые результаты группы «Тинькофф» за первый квартал 2021

TCS Group Holding PLC («Тинькофф») сегодня объявляет консолидированные финансовые результаты по МСФО за три месяца, закончившихся 31 марта 2021 г.

Председатель правления группы «Тинькофф» Оливер Хьюз отметил: «В I квартале 2021 г. группа продолжила наращивать финансовые показатели: благодаря тому, что мы активно работали над привлечением новых клиентов и запуском новых полезных функций в продуктовых линейках, чистая прибыль достигла нового рекордного уровня в 14,2 млрд руб. Мы совершенствуем сервис «Тинькофф Инвестиции», диверсифицируя линейку инвестиционных продуктов. Я рад приветствовать Антона Малькова в качестве нового руководителя управления по организации сделок на рынках капитала в Тинькофф Инвестиции, который займется развитием бизнеса в части ECM (equity capital markets — рынков акционерного капитала) и DCM (debt capital markets — рынков долгового капитала) с упором на компании новой экономики. В апреле мы объявили о приобретении Группой контрольной доли в ООО «Бесконтакт», разработчике приложения «Кошелек», которое представляет собой цифровой кошелек и единственное в России мобильное приложение по агрегации банковских карт, карт лояльности и купонов и работает с крупнейшими розничными сетями страны, а его пользовательская база превышает 20 млн человек. Это открывает для Группы широкие перспективы, поскольку позволяет расширить присутствие в сфере программ лояльности. Мы продолжаем работу по совершенствованию системы корпоративного управления и добились существенных успехов. Я рад сообщить, что был назначен на должность исполнительного директора в недавно расширенном Совете директоров TCS Group, чтобы возглавить это направление работы, и вместе с тем продолжу контролировать реализацию ключевых стратегических инициатив. Кроме того, всего неделю назад мы объявили о значительном расширении и усилении Совета директоров TCS Group, назначив с сегодняшнего дня Эшли Данстера, Машу Гордон, Маргариту Хаджитофи, Ника Хубера и Нитина Сайгала независимыми неисполнительными директорами Группы. Одновременно с указанными назначениями Компания учреждает два новых комитета: Комитет по устойчивому развитию и Комитет по стратегии. Благодаря этим и другим инициативам мы движемся к достижению своей цели — созданию наиболее комплексной, притягательной и инновационной экосистемы финансовых и лайфстайл-услуг в мире».

Станислав Близнюк, председатель правления Тинькофф Банка, добавил: «Я рад сообщить, что мы продолжаем демонстрировать высокие показатели как в области кредитования, так и в направлениях деятельности, не связанных с кредитованием, причем на долю последних в I квартале пришлось 43% выручки. Поскольку темпы внедрения цифровых технологий растут во всех отраслях, мы предлагаем клиентам новые продукты и услуги, которые используют новые возможности по максимуму. В апреле Тинькофф запустил первый в России цифровой BNPL-сервис (buy-now-pay-later) для физических лиц «Долями». Он сочетает в себе преимущества онлайн-эквайринга и рассрочки платежей для клиентов, совершающих покупки в интернете. Tinkoff Black — наш продукт по ведению текущих счетов и основа экосистемы Tinkoff — поставил новый рекорд: 8,9 млн клиентов. В I квартале Тинькофф Бизнес продолжил наращивать клиентскую базу: набирал обороты рост числа клиентов из сегмента среднего бизнеса. Тинькофф Бизнес также расширил доступ клиентов к кредитным продуктам, сохранив при этом традиционно консервативный подход к рискам. Мы сохраняем позиции второго по величине онлайн поставщика эквайринговых услуг в России, и Тинькофф Эквайринг продолжает стабильно увеличивать объем выручки. Сервис Тинькофф Касса, который дает компаниям возможность централизованно управлять своими онлайн- и офлайн-платежами, — один из многих новых сервисов, запущенных нашим подразделением по работе с малыми и средними предприятиями.Тинькофф Инвестиции с 1,8 млн активных клиентов и 415 млрд руб. активов на клиентских счетах остается ведущим российским брокером на Московской бирже».

В I квартале 2021 г. общая выручка группы выросла на 21% к предыдущему году и составила 56,8 млрд руб. (в I квартале 2020 г. — 46,9 млрд руб.). Валовый процентный доход увеличился на 11% к предыдущему году, достигнув 35,3 млрд руб. (в I квартале 2020 г. — 31,7 млрд руб.), главным образом благодаря росту кредитного портфеля.

Доходность кредитного портфеля в I квартале 2021 г. снизилась до 25,6% (в I квартале 2020 г. — 29,8%), преимущественно на фоне снижения процентных ставок и изменений в структуре кредитных продуктов. Доходность портфеля ценных бумаг Группы сократилась до 5,1% (в I квартале 2020 г. — 6,0%) ввиду снижающихся рублевых процентных ставок.

Процентные расходы в I квартале 2021 г. снизились на 1,6% к предыдущему году и составили 5,5 млрд руб. (в I квартале 2020 г. — 5,6 млрд руб.), несмотря на существенный в годовом сопоставлении рост клиентской базы и увеличение остатков на счетах. Это было обусловлено продолжающимся снижением стоимости фондирования с 4,8% в I квартале 2020 г. до 3,2% в I квартале 2021 г. по причине постепенного снижения ставок по вкладам (вслед за снижением рыночных ставок) и роста доли текущих счетов в структуре фондирования.

Чистая маржа в I квартале 2021 г. выросла на 14% к предыдущему году и составила 29,2 млрд руб. (в I квартале 2020 г. — 25,5 млрд руб.), преимущественно за счет прироста кредитного портфеля.

Стоимость риска упала с 15,9% в I квартале 2020 г. до 4,5% в I квартале 2021 г. Скорректированная на риск чистая процентная маржа выросла с 7,9% в I квартале 2020 г. до 13,3% в I квартале 2021 г.

Благодаря росту клиентской базы, расширению линейки продуктов и услуг и непрерывной работе по монетизации направления деятельности, не связанные с кредитованием, играют все более весомую роль в структуре выручки и прибыли группы. В I квартале 2021 г. доля деятельности, не связанной с кредитованием, достигла 43% от выручки и 24% от прибыли группы до налогообложения.

По состоянию на конец I квартала 2021 г. группа осуществляла обслуживание текущих счетов более 8,9 млн клиентов, при этом общий объем денежных средств на этих счетах составлял 329,3 млрд руб.; свыше 500 тыс. клиентов в сегменте МСБ, при этом общий остаток денежных средств на их счетах составлял 83,1 млрд руб.; свыше 1,8 млн клиентов сервиса Тинькофф Инвестиции с совокупными активами свыше 415 млрд руб.

Операционные расходы в I квартале 2021 г. увеличились на 74% к предыдущему году и составили 20,3 млрд руб. (в I квартале 2020 г. — 11,6 млрд руб.), что обусловлено возобновлением роста кредитного портфеля и наращиванием инвестиций группы в новые быстрорастущие направления деятельности.

В I квартале 2021 г. благодаря постоянному привлечению новых клиентов группа показала высокий уровень квартальной чистой прибыли — 14,2 млрд руб. (в I квартале 2020 г. — 9,0 млрд руб.), в результате чего рентабельность капитала за I квартал 2021 г. зафиксирована на уровне 43,7% (в I квартале 2020 г. — 37,5%).

В I квартале 2021 г. группа сохранила хорошие показатели баланса: совокупные активы выросли на 1,7% с конца 2020 г. и достигли 873,5 млрд руб. (на 31 декабря 2020 г. — 859,3 млрд руб.).

Общий объем кредитного портфеля группы увеличился на 12,4% с начала года и составил 502,9 млрд руб. (на 31 декабря 2020 г. — 447,4 млрд руб.). Объем кредитного портфеля Группы за вычетом резервов вырос на 14,5% до 431,0 млрд руб. (на 31 декабря 2020 г. — 376,5 млрд руб.).

Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле группы снизилась до 9,7% (на 31 декабря 2020 г. — 10,3%). Отношение резервов на возможные потери по ссудам к объему неработающих кредитов составило 1,47.

Объем средств на счетах клиентов вырос на 0,7% с конца 2020 г. и достиг 631,3 млрд руб. (на 31 декабря 2020 г. — 626,8 млрд руб.).

Объем собственных средств увеличился на 4,1% и по состоянию на конец I квартала 2021 г. составил 132,3 млрд руб. (на 31 декабря 2020 г. — 127,0 млрд руб.). На 1 апреля 2021 г. показатель достаточности капитала по нормативу Н1.0 ЦБ РФ составил 12,6%, по нормативу Н1.2 — 12,1%, а по нормативу Н1.1 — 10,0%.

Группа подтверждает сделанный ранее прогноз на 2021 г.: чистый прирост кредитного портфеля — более 30%; стоимость риска — 7–8%; стоимость фондирования — приблизительно 3–4%; выручка, не связанная с кредитованием, — более 40% от общей выручки группы; чистая прибыль — не менее 55 млрд руб.