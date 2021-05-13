«Инфосистемы джет» подвела итоги 2020 года

По результатам 2020 года «Инфосистемы джет» сохранила положительную динамику финансовых показателей, улучшив рекордные показатели 2019 года. Выручка составила 31,3 млрд рублей, а доля ИТ-услуг показала стремительный рост — на разработку, интеграцию, аутсорсинг, сервис и консалтинг пришлось более 60% оборота.

Войдя в кризисный 2020 год с подушкой безопасности, заработанной в 2019 году, компания «Инфосистемы джет» вместе с партнерами и заказчиками — крупными компаниями рынка — выстраивала дистанционную работу и создавала удаленные рабочие места. Среди наиболее востребованных направлений оказались VDI, безопасность мобильных рабочих мест и ВКС. В середине года компания сформировала портфель решений для digital workspace, предложив заказчикам комплексную ИТ-платформу цифрового рабочего места: от создания ИТ-инфраструктуры до мониторинга и безопасности рабочих мест, средств коммуникации и перехода к концепции agile-офиса.

Первым проектом по созданию гибких пространств стала модернизация agile-офиса Научно-Технического Центра «Газпром нефти» и создание коворкингов для проектных команд и трансформируемых пространств для проведения видеопрезентаций. Специалисты ИТ-компании установили видеокамеры с функцией автоматического наведения на говорящего и лазерные проекторы, спускаемые с потолка на автоматических лифтах. Некоторые задействованные в проекте решения были применены в России впервые.

Несмотря на закрытые границы и эпидемиологические ограничения, отразившиеся на логистике, все крупные инженерные проекты, такие как строительство дата-центров для «Русагро» и Утконос ОНЛАЙН, были выполнены в срок. Уровень компетенции компании на рынке инженерной инфраструктуры закрепил рейтинг CNews Analytics, где «Инфосистемы джет» стала лидером среди крупнейших поставщиков инфраструктуры дата-центров.

Увеличение выручки на 16% продемонстрировало направление информационной безопасности. Активнее всего развивались защита АСУ ТП, построение SOC, организация защиты удаленного доступа и IdM. Одним из знаковых проектов стало внедрение комплексного решения для анализа защищенности корпоративной сети в Группе компаний «Новотранс». Проект позволил ИБ-специалистам холдинга в условиях резко возросшей в 2020 году интенсивности атак централизованно управлять уязвимостями почти на 1000 сетевых устройств, расположенных в Москве, Московской области, Алтайском крае, Кемеровской и Иркутской областях.

Наиболее активный спрос в течение года продолжал идти со стороны финансового сектора, доля которого составила более 45% от выручки интегратора. Банки и страховые компании инвестировали в разработку новых продуктов и сервисов, повышение безопасности своих систем и доступности банковский приложений. Например, банк «Открытие» повысил эффективность работы 20 000 сотрудников, внедрив совместно с «Инфосистемы джет» крупнейшую в России систему доставки приложений Citrix App Layering. В рамках проекта специалисты провели миграцию более 200 ключевых банковских приложений.

Одним из масштабных проектов для страховой отрасли стало построение защищенной ИТ-инфраструктуры под обновленную АИС ОСАГО, которая в перспективе четырех лет должна стать основой для сбора данных по всем видам страхования. В проекте, завершившемся в 2020 году, ИТ-компания отвечала сразу за три блока работ: интеграцию, информационную безопасность и техническую поддержку. С самого начала проекта эксперты ИТ-компании выстраивали инфраструктуру и систему защиты в тесном взаимодействии с разработчиками EPAM. Проект стал примером инновационной модели построения ИТ-инфраструктуры, основанной на технологиях контейнеризации.

Компания реализовала уже более 10 проектов на базе контейнерных технологий. Для того, чтобы делиться знаниями с рынком и адаптировать технологии автоматизации доставки и защиты приложений к задачам бизнеса, в «Инфосистемы джет» создали собственную лабораторию DevSecOps, инвестировав в нее более 10 млн рублей. Направление стало ключевым в стратегии развития на 2021 год.

В 2020 году компания стартовала ряд проектов по созданию и модернизации частных облаков. Для того, чтобы отобрать лучшие решения на рынке, в ИТ-компании открыли лабораторию по частным и гибридным облакам, где эксперты создали библиотеку готовых сценариев решения типовых задач автоматизации и теперь активно делятся результатами наработок с заказчиками и используют полученные знания на проектах. Создана команда экспертов, отвечающая за комплексную защиту данных в публичных и частных облаках.

Также в «Инфосистемы джет» было выделено отдельное направление, которое будет заниматься реализацией проектов с применением биометрических технологий. Среди этих технологий — аутентификация на рабочих станциях, учет рабочего времени, контроль физического доступа и СКУД, контроль критичных операций. Специалисты компании уже начали реализацию крупного проекта по биометрической аутентификации на рабочих станциях в одной из нефтегазовых компаний.

В сервисном направлении на 25% увеличилась доля услуг по поддержке и администрированию решений на основе Open Source, подкрепляя общий тренд проникновения СПО в крупный бизнес. Также вырос сегмент услуг по обеспечению непрерывной работы онлайн-платформ ритейлеров — от поддержки веб-приложений и ПО до инфраструктуры под ними. Так, «Инфосистемы джет» продолжила обслуживание комплекса систем на платформе SAP по модели IaaS «Детского мира»: сервисная команда поддерживает фундаментальные для бизнеса ритейлера системы на платформе SAP, от которых зависит работа 729 магазинов по всей России.

Ключевыми направлениями деятельности в сетевом блоке стали беспроводные технологии, такие как Wi-Fi 6, Private LTE и его защита, решения для географически распределенных сетей: SD-WAN. В конце года «Инфосистемы джет» выпустила первое в России исследование Wi-Fi 6, протестировав технологии четырех ведущих вендоров, и начала реализацию своего первого проекта с применением этой технологии.

Позиции компании усилились и в направлении омниканальных решений, CRM- и BPM-систем. Так, для концерна Hyundai-KIA специалисты внедрили новую платформу омниканального контакт-центра и реализовали первый проект модернизации Siebel CRM IP20 в России. Подход к обновлению продуктов Oracle, примененный на этом проекте командой Центра внедрения бизнес-систем «Инфосистемы джет», теперь рекомендуется вендором как наиболее эффективный.

В 2020 году «Инфосистемы джет» также зарегистрировала в реестре российского ПО две собственных разработки: интеллектуальную систему поддержки принятия решений Jet Galatea, созданную для предприятий промышленной отрасли, и Jet BI — информационно-аналитическую систему с широкими возможностями визуализации данных. Значительно возросли инвестиции компании в развитие собственной системы противодействия мошенничеству Jet Detective.

«Непростой 2020 год показал, насколько глубоко информационные технологии проникли во все сферы экономики. Для многих крупных компаний бизнес стал равен ИТ, и кризисный момент это очень резко подчеркнул. Мы продолжаем активно помогать компаниям адаптироваться к меняющемуся миру и делимся накопленным за 30 лет опытом, — отмечает Владимир Елисеев, генеральный директор “Инфосистемы Джет”. — Тот факт, что финансовые показатели не упали по сравнению с рекордным для нас 2019 годом — заслуга всех сотрудников компании, которые трудились, несмотря на все сложности и ограничения 2020-го».