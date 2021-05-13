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RBK.money выводит на рынок новый ИТ-бренд Osnova

Бизнес

Финтех-компания RBK.money объявила о выводе на рынок нового ИТ-бренда Osnova в рамках трансформации своей бизнес-модели. Под этим названием будет развиваться технологическое направление компании. Платежный бизнес продолжит развитие под брендом RBK.money.

RBK.money выводит свой платежный сервис на принципиально новый уровень, выделяя его составляющие в самостоятельные, независимо развивающиеся бизнесы. RBK.money продолжит работу на рынке e-commerce как платежный сервис, а стратегическим приоритетом ИТ-компании Osnova будет создание программных продуктов и разработка цифровых решений для В2В-клиентов.

Первый шаг к трансформации RBK.money сделала в 2020 г., когда представила рынку свой процессинг на базе открытого ПО. Именно этот платежный процессинг станет флагманским продуктом ИТ-компании Osnova и получит аналогичное название. Он представляет собой универсальную платежную платформу с открытым исходным кодом, с помощью которой компании могут оперативно разворачивать платежную инфраструктуру и создавать на ее основе свои финтех-продукты. В дальнейшем к процессингу будут добавляться новые опции и возможности, а продуктовая линейка будет расширяться. Сейчас компания ведет переговоры с крупными банками, платежными системами, компаниями из сферы ретейла, которые заинтересованы в использовании программного продукта.

Второе направление работы Osnova – разработка проектов в сфере цифровизации, создание ИТ-инфраструктуры для бизнеса из разных отраслей, в частности, ретейла, спортивной индустрии, промышленности.

«Osnova будет развиваться по пути технологического партнера, который разрабатывает цифровые продукты и сервисы для В2В-клиентов. У нас большой опыт работы на платежном рынке, и мы готовы им делиться, создавая кастомизированные решения в сфере финтеха. При этом мы не ограничиваемся только платежным направлением – мы знаем, как оцифровать любой бизнес, как помочь компаниям сократить свои косты и добиться устойчивого преимущества за счет цифровизации бизнес-процессов и получения новых «цифровых» доходов», – сказал Денис Бурлаков, основатель и владелец Osnova и RBK.money.

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