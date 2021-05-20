Участники первого всемирного хакатона SAS показали, как аналитика помогает преодолевать сложнейшие проблемы современности

Компания SAS, ведущий игрок на рынке бизнес-аналитики, в рамках SAS Global Forum 2021 подвела итоги своего первого всемирного хакатона. Чтобы предложить решения для вызовов сегодняшнего дня, его участники использовали платформу SAS Viya, облачную среду Microsoft Azure и любые доступные им аналитические инструменты, помогающие делать бизнес эффективнее, а жизнь – комфортнее и безопаснее.

Хакатон проходил в несколько этапов, включая блоки обучающих вебинаров и работу с менторами. Непосредственно над решением задач и представлением результатов команды работали в марте 2021 года. До финального представления своих решений дошли 66 команд из ста.

В хакатоне участвовали дата-сайентисты, бизнес-визионеры и энтузиасты технологий из 30 с лишним стран мира, работающие в разных отраслях и имеющие разные уровни технической подготовки и знания аналитики. Каждая команда могла сама выбрать актуальную проблему и предложить для нее действенное решение на базе аналитики SAS.

«Каждая команда получила свободный доступ к ресурсам SAS, в том числе к двум десяткам тщательно отобранных учебных курсов и виртуальным учебным лабораториям, – говорит Питер Лундквист, менеджер программы глобальных хакатонов SAS. – В результате хакатон не только вдохновлял на решение серьезных проблем, но и предлагал уникальные возможности для виртуального обучения, оттачивания навыков и приобретения нового опыта».

Лидеры определялись в трех категориях – «Отраслевые решения», Data for Good и «Стартапы» – для трех регионов: Европа, Ближний Восток и Африка (ЕМЕА), Северная и Южная Америка, Азиатско-Тихоокеанский регион. В состав жюри вошли более 50 отраслевых экспертов.

Имена победителей во всех трех категориях были во вторник, 18 мая, на открытии американского потока SAS Global Forum 2021. На глобальном уровне лучшими командами стали:

В категории «Стартапы» - команда War On Cancer (Швеция), разработавшая решение для диагностики нарушений психического здоровья на ранней стадии у пациентов с онкологическими заболеваниями. Рак отражается но только на физическом, но и на ментальном здоровье: нередко его сопровождают чувство изоляции, депрессия, потеря самоидентичности и ПТСР. Аналитики из Швеции на базе SAS Viya, развернутой в среде Microsoft Azure, создали приложение, помогающее обнаружить первые симптомы таких расстройств и своевременно привлечь на помощь психологов и других специалистов.

В категории Data for Good - команда Hackanadians (Канада). Она представила решение, призванное защитить сотрудников экстренных служб. Автомобильные аварии занимают второе по частоте место в США среди причин гибели пожарных, в результате таких ДТП ежегодно погибают сотни человек. Столкновения автомобилей чаще происходят на перекрестках, и команда из Канады создала систему Traffic Lights for Life, которая с помощью ИИ, глубокого обучения в облаке помогает светофорам «слышать» приближение машин экстренных служб и регулировать движение на перекрестках во избежание аварий.

В категории «Отраслевые решения» - команда LivNSense (Индия). Она создала решение на основе интернета вещей и искусственного интеллекта, помогающего оптимизировать производительность паровых и газовых печей. Одновременно повышается их энергоэффективность и снижается объем выбросов двуокиси углерода. Разработанная победителями технология iSense41 превращает газовые и паровые печи в умное оборудование для энергоснабжения «умных» фабрик.

Также были названы победители каждого из трех регионов мира:

Среди участников из региона ЕМЕА первое место заняла компания KPMG Austria – партнер SAS. Она создала новую аналитическую функцию CLIMAID - для оценки экологических, социальных и управленческих факторов (ESG), влияющих на инвестиционную привлекательность компаний. В этом решении используется машинное обучение SAS и обработка естественного языка для анализа интернет-данных. С их помощью компании оцениваются по 39 параметрам и выстраивается прогнозное значение ESG в отношении любого портфеля активов.

Среди участников из Северной и Южной Америки лучшей была признана команда NPK4Ever, представляющая Государственный университет Северной Каролины (США). Она представила стартап Phinite, где аналитика SAS применяется для создания моделей переработки органических удобрений. Предложенный подход способен улучшить состояние окружающей среды и оптимизировать производство продуктов питания. Модель определила потенциальные источники навоза – крупные животноводческие фермы – по всей территории США, а также склады, где это удобрение может храниться и сушиться, и фабрики, подходящие для переработки. Модель также проанализировала размеры компенсаций выбросов двуокиси углерода в атмосферу.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе первое место заняла команда Наньянского политехнического института (Сингапур). Входящие в ее состав преподаватели и студенты разработали на базе ИИ SAS систему, которая применяет акустические паттерны к станкам с ЧПУ, используя нейронные сети для распознавания образов и машинное обучение. В результате станки могут «слышать» – обнаруживать аномалии в режиме реального времени по звуку (например, износ детали и ее выход из строя). Это повышает отказоустойчивость производства, уровень безопасности на производстве и его общую эффективность.

Победители получат возможность реализовать свои идеи в партнерстве с SAS, а также бесплатный доступ к SAS Viya в среде Microsoft Azure, рекомендации экспертов и всестороннюю поддержку в развитии проектов. Спонсоры мероприятия из числа партнеров SAS – Microsoft, Intel и CoreCompete (подразделение Accenture), также предоставили дополнительные сервисы и технологии.

Ознакомиться со списком победителей по каждой из отраслей и технологическим направлениям, а также посмотреть все представленные на суд кейсы можно на сайте хакатона.

Присоединяйтесь к SAS Global Forum 2021 и узнайте, как технологии помогают преодолевать вызовы сегодняшнего дня, включая пандемию, и создавать будущее.