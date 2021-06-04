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«Aliexpress Россия» и платежная система «Мир» подписали соглашение о сотрудничестве

Платежная система «Мир» и компания «Aliexpress Россия» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали генеральный директор «Aliexpress Россия» Дмитрий Сергеев и генеральный директор платежной системы «Мир» Владимир Комлев.

Сотрудничество компаний будет направлено на развитие программы лояльности для держателей карт «Мир», проведение совместных акций, повышение интереса к ассортименту маркетплейса Aliexpress и стимулирование активного использования покупателями карт «Мир» при оплате товаров. Кроме того, партнерство в рамках соглашения позволит улучшить клиентский опыт пользователей карт платежной системы.

В 2020 г. компании принимали совместные усилия для борьбы с пандемией в России. Платежная система «Мир» перечисляла из собственных средств один рубль с каждой онлайн-транзакции, оплаченной национальной картой, в том числе на платформе Aliexpress в фонд «Живой», организовавший сбор средств индивидуальной защиты для врачей в регионах.

Возможность оплаты покупок через платежную систему «Мир» появилась у пользователей Aliexpress уже в 2017 г. Оплата через нее защищена по «Программе защиты покупателей Aliexpress», как и все остальные методы покупки на площадке. «Aliexpress Россия» вернет деньги, если товар не будет доставлен в течение срока защиты.

«Aliexpress Россия» — совместное предприятие Alibaba Group, Mail.ru Group, «Мегафона» и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). По итогам финансового года оборот компании достиг 229,3 млрд руб. не включая услуги. Ежемесячная аудитория Aliexpress Россия составляет 29,1 млн человек, ежедневная – 8,8 млн человек. Количество уникальных посещений за финансовый год превысило 72,5 млн. Ассортимент площадки превышает 140 млн уникальных товаров.

Дмитрий Степанов

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