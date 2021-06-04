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Sbercloud и Yadro создают центр компетенций по разработке и испытаниям оборудования для облачных решений

Sbercloud, входящая в экосистему «Сбера», и ГК Yadro расширяют своё партнерство и создают в России совместный центр компетенций, задачей которого является разработка, испытание и адаптация оборудования и современных технологий облачных операторов для бизнеса, промышленных предприятий и госсектора.

Соглашение было подписано генеральным директором компании SberCloud Евгением Колбиным и генеральным директором ГК Yadro Алексеем Шелобковым.

Компетенции инженерных и продуктовых команд будут объединены для создания новых продуктов в составе облачной платформы Sbercloud, а также проверки перспективных моделей их коммерческого применения. Совместными усилиями двух компаний клиентам будут предоставлены решения на основе самых передовых технологий.

Соглашение расширяет двухлетнее сотрудничество Sbercloud и Yadro — компаний, заинтересованных в развитии российской инженерии, программного обеспечения и ИТ-индустрии в целом. В рамках этого сотрудничества разрабатываются и создаются продукты, повышающие эффективность работы оборудования в публичной и частной облачной ИТ-инфраструктуре.

Дмитрий Степанов

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