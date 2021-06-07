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Syssoft заняла 33 место в рейтинге крупнейших ИТ-компаний России по версии CNews

Компания Syssoft, центр экспертизы в области программного обеспечения, вошла в топ-33 в рейтинге крупнейших российских ИТ-компаний CNews100. Выручка Syssoft по итогам 2020 г. оценивается в 8,7 млрд руб.

Рост на 33% связан с поставками широкого спектра ПО для российского бизнеса: решений для обеспечения информационной безопасности и управления ИТ-инфраструктурой, систем автоматизированного проектирования, узконишевого ПО и приложений для офисной работы.

Стабильный рост на фоне эпидемии коронавируса произошел благодаря серьезной внутренней экспертизе команды, расширению клиентской базы и продуктовой линейки, а также развитие стратегии клиентоцентрирования.

«Мы давно переросли статус просто “поставщика ПО” и стали полноценным технологическим партнером для компаний, заботящихся о росте эффективности своих бизнес-процессов», – сказал Максим Тикуркин, генеральный директор компании Syssoft.

Рейтинг самых эффективных компаний опубликован в рамках традиционного обзора 100 крупнейших ИТ-компаний по версии CNews100. Их совокупная выручка, по данным исследования, увеличилась за год на 29% и превысила 2 трлн руб.

Таким образом, эпидемия коронавируса не смогла остановить рост российского ИТ-рынка: он вырос на 15,7%. На столько же увеличился порог входа в рейтинг.

Детальный анализ выручки топ-100 компаний показывает, что доля ИТ-услуг упала с 78% до 40%, сегмент разработки ПО практически остался прежним (11%), зато значительный рост показал сегмент дистрибуции аппаратного обеспечения: с 7% в 2019 г. до 36% в 2020 г. Также выросла доля выручки, полученной от производства оборудования и дистрибуции ПО, она составила 5%.

Дмитрий Степанов

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