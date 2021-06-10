Исследование: обороты платежей сайтов знакомств выросли в 86 раз в преддверии летнего сезона

Аналитики «Юmoney» (входит в экосистему «Сбера») и сайта знакомств Mamba изучили, сколько российские пользователи тратят в социальных сетях на продвижение своих аккаунтов, подарки, премиум-статусы и другие платные опции.

В мае 2021 г. россияне сделали на сайтах знакомств в 85 раз больше покупок и потратили в 86 раз больше денег, чем в мае 2020 г. По сравнению с маем 2019 г. эти показатели выросли в 103 и 133 раза соответственно.

Средний чек за два года вырос на 30% и составил 327 руб., а число заказов на одного пользователя увеличилось на 51% – до 2,8.

«В январе 2021 г., когда также были длинные выходные, спрос на виртуальные знакомства был меньше. В этом месяце пользователи потратили в 2,3 раза больше, чем в 2020 г. и в 3,1 раза больше, чем в 2019 г. Количество покупок выросло в два раза (к 2020 г.) и в 2,6 раза (к 2019 г.), – сказал Дмитрий Кармишин, коммерческий директор «Юmoney». – Средний чек за два года стал больше на 20% и составил 299 руб., а вот среднее количество покупок на одного пользователя уменьшилось на 35% – до 1,3».

По данным сайта знакомств Mamba, покупки платных опций в феврале 2021 г. выросли на 16%, в 2019 г. – на 14%. А вот в феврале 2020 г. из-за пандемии упали на 13%. Средний чек на одного пользователя к концу мая последние три года растет на 3%.

«У пользователей Mamba есть дополнительная возможность привлечь к себе внимание, например, виртуальными подарками, которые люди могут дарить друг другу. Количество таких подарков начинает расти с самого начала весны. К маю 2021 г. рост был немного ниже, чем в мае 2019 – 4% и 6% соответственно, а в 2020 г. из-за пандемии отмечалось снижение числа подарков, – отметил директор по маркетингу Mamba Петр Бойцов. – Как правило, весной мужчины и женщины более активно переписываются и назначают встречи. С января по май 2021 г. количество успешных переписок выросло на 27%. Чем теплее на улице, тем приветливее женщины, и тем охотнее они общаются на сайтах знакомств».

В 2020 г. россияне писали за рубеж на 37% больше, чем в 2019, а в 2021 рост стал немного ниже – 29% (к 2020 г.). На снижение активности пользователей повлияло закрытие границ с различными странами.

«Количество VIP-пользователей из года в год с зимы по май растет в среднем на 6%. Пользователи покупают VIP, так как это предоставляет возможность ставить больше лайков, создавать больше новых контактов, просматривать анкеты в режиме «Невидимка», менять дизлайк на лайк. Количество лайков, которые ставят друг другу пользователи, сразу после новогодних каникул проседает, а с началом весны цифры начинают вновь стремительно расти. Люди активно голосуют и ставят лайки, так как это верный способ получить матч (взаимную симпатию)», – сказал директор по маркетингу Mamba Петр Бойцов.

Количество новых пользователей сайтов знакомств традиционно высоко в курортных городах России. В конце апреля этого года в лидеры вышли Сочи и Крым – в Сочи рост составил 33%, в Адлере – в два раза, в Крыму – 17%. В остальных городах рост числа новых пользователей заметно меньше: в Калининграде – 6%, в Санкт-Петербурге – 11%, в Екатеринбурге – 6%.