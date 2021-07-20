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Прогноз: рынок ERP в 2021 году вырастет на 10-12%

После пандемии расходы крупных компаний на ERP начали стремительно расти, в основном за счет модернизации, обновления ПО, а также интеграции с такими системами как BPM, RPA и Big Data. ГК «Эдит про» прогнозирует рост российского рынка ERP по итогам 2021 г. на 10-12%.

В 2021 г. расходы на ИТ во всем мире увеличатся на 8,4% и достигнут показателя в $4,1 трлн, прогнозирует Gartner. Для сравнения, в 2019 г. объем мирового ИТ-рынка вырос всего на 0,5%.

Пандемия, режим локдауна и переход на удаленный режим работы заставили бизнес-лидеров быстрее проводить проекты цифровой трансформации. Большинство руководителей крупных компаний, опрошенных аналитиками McKinsey, признало, что технологии сегодня – критически важный компонент бизнеса, а не просто инструмент для повышения экономической эффективности предприятия.

Причем основное внимание уделяется core-приложениям, в частности, ERP. По результатам глобального опроса McKinsey, компании на три-четыре года ускорили оцифровку внутренних операций и управления цепочками поставок. В условиях пандемии и удаленной работы организации смещают акцент на обеспечение более гибкой среды для сотрудников.

Кроме того, из-за экономической нестабильности руководители озабочены вопросом прозрачности бизнес-процессов. Они осознают, что именно ERP создает основу для дальнейшей цифровизации крупного бизнеса.

В России ситуация аналогичная глобальной. Так, по итогам 2020 г. лидирующие позиции в сегменте корпоративного ПО в стране заняли компании SAP и «1C» – ключевые вендоры ERP-решений на отечественном рынке.

ERP-системы по-прежнему наиболее востребованы в сфере производства – российские производители обеспечивают более трети всех внедрений. ERP также популярны в сегментах информационных технологий, профессиональных и финансовых услуг, оптовой и розничной торговли.

Причем большинство компаний уже внедрило ERP в том или ином виде, а сейчас занимается масштабированием, обновлением систем, миграцией в облака и заменой зарубежных систем на российское ПО. Последний тренд связан с действующей политикой импортозамещения.

Кроме того, многие заказчики стараются увеличить функциональность уже работающей ИТ-инфраструктуры без ее полноценной переустановки. Для этого они интегрируют установленные в компании ERP с инструментами управления бизнес-процессами, роботизации и анализа большими данными. Это позволяет бизнесу сэкономить на дорогостоящих и длительных проектах модернизации ERP-систем.

Дмитрий Кичко, генеральный директор ГК «Эдит про», считает, что, несмотря на экономический спад, рынок ERP-систем будет демонстрировать уверенный рост и в следующие несколько лет.

«Пандемия лишь подстегнула цифровую трансформацию многих российских компаний. Несмотря на то, что в первой половине 2020 г. ряд проектов заморозили или отложили из-за локдауна, уже к концу года спрос на системы управления предприятием полностью стабилизировался и вернулся к докризисным показателям. По нашим оценкам, в 2021 г. объем рынка увеличится минимум на 10-12%», – отметил Дмитрий Кичко

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