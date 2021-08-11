Ведущий программист X5 Retail Group рассказал, как побеждать в конкурентной борьбе

Валерий Путнин, ведущий программист X5 Retail Group рассказал, как побеждать в конкурентной борьбе.

Валерий более 5 лет занимается разработкой программного обеспечения. С начала 2020 года работает в «X5 технологии», за это время снизил количество ошибок во время процесса разработки благодаря внедрению юнит- и интеграционного тестирования, упрощению процесса поставки нового кода. Что в свою очередь привело к повышению скорости разработки нового функционала. Разработал новый функционал для управления товарами и пользовательскими данными. Это позволило пользователям со стороны поставщиков и бизнеса более эффективно пользоваться приложением.

Разработал инструкции и правила по работе с системой, которые включали правила по сборке и особенностей реализации сервисов, созданию релизов приложения, поставки нового кода в продакшен, взаимодействию с сервисами и службами X5 Retail Group для более лёгкой, безопасной, уверенной разработки и поддержке существующего продукта, а также более автоматизированного внедрения новых программистов в проект.

Одновременно с этим Путнин проводил исследования и написал нескольких научных статей о проектировании и разработке информационных систем, выступил в качестве эксперта всероссийского конкурса «Цифровой прорыв», где принимал участие в наставничестве и судействе участвующих в конкурсе команд.

Сейчас он занимается развитием системы для автоматизации закупок, проводит технические собеседования и создаёт новые сервисы для торговой платформы, а также передачей компетенций команде, так как недавно им был подписан контракт с американской компанией SuranceBay, и сейчас Валерий находится в процессе перехода.

Также работает над созданием информационно-поисковой системы для оптимального поиска лекарственных препаратов с минимальным или отсутствующим негативным эффектом, воздействующим на организм человека.

CNews: Как программистам побеждать в конкурентной борьбе?

Прежде всего необходимо обладать набором ключевых знаний для реализаций поставленных задач. Для этого необходимо постоянно обучаться, чтобы соответствовать ожиданиям рынка и требованиям проекта. Необходимо включать в обучение профессионала не только технические навыки, но и навыки коммуникации.

Технические знания состоят из теоретических и практических знаний работы технологий, используемых на проекте, на котором вы находитесь или хотите попасть. К таким знаниям относятся знания работы языков программирования, фреймворков и процессов поставки программного обеспечения. К софт-скилам или навыкам общения относятся умение ясно и четко доносить свои мысли, понимать важность работы всех участников процесса разработки, быть вежливым и приятным в общении.

Далее стоит упомянуть обязательный пробег экстра-мили для достижения цели, например, тратить больше времени на обучение или переговоры для более точного выявления требований. В таком случае время сконвертируется в опыт.

Также обладание сложными, качественными и глубокими знаниями технической и предметной области имеет важнейшее значение и будет являться отличительной чертой и преимуществом высококвалифицированного специалиста. В добавок к этому способность к восстановлению нервной системы после долгих и тяжёлых нагрузок поможет обучаться более эффективно.

Таким образом, именно умение совершать качественный переход в навыках через вкладывание в это большей части своего времени поможет вам стать неуязвимым по отношению к проблемам, которые могут возникнуть в IT-секторе.