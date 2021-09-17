Исследование QIWI: количество фрилансеров выросло вдвое в 2021 году

Компания QIWI провела опрос фрилансеров совместно с платформой «Фриланс.ру» и «Национальной гильдией фрилансеров». В 2021 продолжилась тенденция предыдущих лет — количество фрилансеров растет. За первую половину текущего года на фриланс перешли почти в два раза больше людей, чем за весь 2020-й.

Финансовая сторона вопроса расположилась на втором месте среди причин, почему люди выбирают фриланс: дополнительный заработок в приоритете у 33% опрошенных. 41% респондентов ответили, что не хотели больше работать по найму. Третьей по популярности причиной (14%) стали семейные обстоятельства, которые побудили сменить рабочий график на более гибкий.

«Пандемия и удаленный режим работы научили людей большей самостоятельности в планировании работы. Возможно, выросла и степень ответственности за результат, что привело к готовности работать на фрилансе, без команды. Кому-то, вероятно, не захотелось возвращаться в офис. В любом случае, решиться на фриланс в текущих условиях гораздо легче. К тому же фриланс постепенно обеляется — появляются новые финансовые инструменты, а налоговая система для самозанятых становится понятнее», — комментирует Виктория Кияченко, директор по развитию массовых сервисов QIWI.

По результатам опроса, фрилансеры оказывают услуги одновременно в нескольких сферах. Большинство занимаются дизайном, графикой, веб-разработкой и программированием, а также маркетингом и копирайтингом. По данным исследования, в прошлом году 53% респондентов расширили спектр услуг, причем в основной для себя области. Материальной мотивацией руководствовались 23% из них. Чаще других называли новые знания и навыки, которые 32% фрилансеров и стремились применить в своей деятельности. Рост спроса в определенной нише и желание попробовать себя в новом деле — еще две причины, которые выбирали респонденты. Они оказались на третьем месте по значимости.

52% респондентов остались на прежнем уровне заработка, а 28% опрошенных выросли в доходе на четверть и больше. На снижение заработка пожаловались 14%. Такие цифры объясняются расценками на услуги, которые устанавливают фрилансеры. Большинство (61%) сохранили цены неизменными, при этом 33% предпочли их поднять.

«И эти цифры тоже легко объяснимы, - говорит Кирилл Аношин, основатель биржи Freelance.ru. - Мы видим достаточно большой рост новых фрилансеров, которые только пробуют себя на этом пути. Это люди, которые пытаются совместить работу в офисе и дополнительную занятость. И у этой категории ценовой сегмент как раз не высок. А вот фрилансеры с большим стажем и опытом стали зарабатывать больше и могут поднимать стоимость своих услуг».

Опрос подтвердил уже озвученные заявления экспертов о росте числа самозанятых. Если в середине 2021 года всего четверть фрилансеров (24%) оформила себе официальный статус, то уже 37% планируют это сделать в ближайшие 6 месяцев. Тем не менее довольно высоким сохраняется процент неготовых перейти на «светлую сторону».

Три четверти респондентов занимаются только фрилансом, а 25% совмещают с работой в найме. При этом 53% совмещающих делают это из желания больше зарабатывать, а стремление к новому опыту сподвигло 17% на дополнительные нагрузки. 15% опрошенных берут задачи на фриланс, работая в найме, чтобы реализовать новые для себя навыки.

В исследовании приняли участие более 1000 фрилансеров, 56% опрошенных – мужчины. В основном (69%) это специалисты от 21 года до 40 лет. Высокий процент молодежи (19% — до 20 лет), возможно, свидетельствует, что дальнейший прирост выбирающих свободную форму занятости будет происходить за счет поколения Z.

В мае 2020 года приняли закон о распространении на самозанятых мер господдержки малого и среднего предпринимательства. При проведении исследования аналитики выяснили, что только 11% опрошенных воспользовались заявленными мерами государственной помощи. При этом чаще всего фрилансеры возвращали налог за 2019 год или получали налоговый бонус в размере 1 МРОТ.

Больше половины фрилансеров настроены положительно к вакцинации: 24% уже успели поставить прививку от COVID-19, а 32% планируют это сделать в ближайшее время.