«Магнит» объявил о назначении директора по цифровым технологиям

Розничная сеть «Магнит» объявила о назначении Юрия Мисника на должность директора по цифровым технологиям.

Юрий будет отвечать за реализацию стратегии цифровой трансформации компании, разработку портфеля цифровых продуктов, модернизацию операционной деятельности компании за счет внедрения современных технологий и инноваций, развития ИТ-инфраструктуры, использования продвинутой аналитики и оптимизации бизнес-процессов. Юрий Мисник будет напрямую подчиняться президенту, генеральному директору «Магнита» Яну Дюннингу.

Юрий имеет более чем 20-летний опыт успешной работы в области технологий в таких ведущих компаниях как Microsoft, Amazon Web Services, HSBC и Национальный банк Австралии (NAB). Он был пионером внедрения облачных технологий, руководил разработкой и интеграцией сервисов Azure для корпоративных клиентов Microsoft. В 2012 г. Юрий присоединился к команде Amazon Web Services для внедрения сервисов Amazon Cloud (AWS) в Великобритании и Европе. С 2015 по 2019 гг. Юрий занимал пост управляющего директора по информационным технологиям в HSBC и затем как директор по информационным технологиям в Национальном банке Австралии. Он был основоположником внедрения облачных технологий, Agile, DevOps и продуктовой организации команд в сфере финансовых услуг, объединяя современные методы разработки решений с передовым внедрением облачных сервисов AWS и Microsoft в банковской сфере.

С конца 2019 г. Юрий занимал должность главного директора по технологиям группы в First Abu Dhabi Bank (FAB) и отвечал за разработку технологической стратегии группы, обеспечивая подготовку FAB к переходу на следующее поколение цифровых банковских услуг.

Юрий Мисник, директор по цифровым технологиям розничной сети «Магнит», сказал: «У «Магнита» есть всё, чтобы быть законодателем рынка российского ритейла – мощнейшая инфраструктура, передовые решения, огромный пройденный путь, наработанный опыт и, на мой взгляд, сильнейшая команда единомышленников, частью которой я очень рад стать. Искренне верю в наши возможности использовать технологии как ключевое конкурентное преимущество, чтобы добиваться высоких результатов для наших покупателей и акционеров».