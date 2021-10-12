«Яндекс.дзен» объявляет о новых назначениях в руководстве

В «Яндекс.дзене» новые назначения в команде. Руководителем «Яндекс.дзена» станет Антон Фролов, который раньше был техническим директором платформы. Отвечать за развитие платформы для блогеров и монетизацию контента в «Дзене» станет Ринат Низамов — он пришел из Сети городских порталов Shkulev Media Holding.

Антон Фролов заменит Дмитрия Иванова и Виктора Ламбурта, которые возглавляли «Дзен» с его основания. За время их работы «Дзен» стал крупной блог-платформой, которой теперь пользуются миллионы людей. За шесть лет существования в «Яндекс.дзене» появилось много возможностей для блогеров, медиа и брендов. Блогеры могут пользоваться в «Дзене» различными текстовыми и видеоформатами, монетизировать популярные публикации и участвовать в программах поддержки.

Антон Фролов продолжит развивать в «Дзене» новые форматы и сценарии потребления. Например, развивать форматы коротких видео и текстов и растить потребление контента по подписке.

Ринат Низамов будет отвечать за развитие блогеров в «Дзене»: рост их подписчиков и монетизацию контента. Команда Рината также будет заниматься привлечением новых популярных авторов в «Дзен» и взаимодействием платформы с медиа. Ранее контентным направлением и работой с сообществом блогеров в «Дзене» занимался Александр Соболь.

Дмитрий Иванов, Виктор Ламбурт и Александр Соболь займутся новыми проектами в «Яндексе».

Антон Фролов с 2018 г. занимался технологическим развитием «Дзена» и совершенствованием его рекомендательной ленты. Он улучшил работу алгоритма, добился высокой стабильности сервиса и выстроил большую техническую команду. До «Дзена» Антон Фролов несколько лет развивал «Яндекс.переводчик», а ранее — технологии Anti-Spam в «Лаборатории Касперского». Ринат Низамов работал в медиа больше десяти лет, восемь из которых — в холдинге Hearst Shkulev Media.

За последний год дневная аудитория «Яндекс.дзена» выросла на 28%: по итогам II квартала 2021 г. она составила 19,2 млн человек. Сейчас пользователи «Дзена» тратят на просмотр видеороликов более 300 млн минут в день. Новые форматы видео, например короткие вертикальные ролики, также показывают активный рост: время их просмотра составляет уже более 35 млн минут в день. Растет количество блогеров «Дзена»: если в 2019 г. на платформе было 25 тыс. активных авторов, то в 2021 г. их уже более 45 тыс.