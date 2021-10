Основателю «Ауриги» – 75: «Я всегда продвигал российских инженеров»

Основателю компании «Аурига» Алексею Григорьевичу Сухареву исполнилось 75 лет. Доктор Сухарев – один из тех талантливых инициаторов прогресса, которые внесли большой вклад в признание России на мировом рынке ИТ-аутсорсинга. The New York Times назвала доктора Сухарева «крестным отцом российского аутсорсинга» в своей публикации о развитии экспортной разработки ПО в России.

Тридцать лет назад доктор физико-математических наук Алексей Григорьевич, в то время профессор факультета Вычислительной математики и кибернетики МГУ им. М. В. Ломоносова, создал компанию «Аурига» с идеей продвижения услуг российских инженеров на западный рынок.

«Будучи профессором МГУ, я считал своей миссией продвижение не только компании, но и опыта и знаний российских инженеров-разработчиков, которые до сих пор считаю непревзойденными, на мировом рынке», – говорит Алексей Сухарев.

Алексею Сухареву, основателю компании «Аурига», исполнилось 75 лет

В признании России в качестве надежного партнера в области офшорного ИТ-аутсорсинга и высоком авторитете российских разработчиков на мировом рынке немалая заслуга Алексея Григорьевича. С 2000 года он выступал на десятках мероприятий в Европе, США, Канаде, Юго-Восточной Азии и России, отстаивая престиж российского технического образования и бизнес-возможностей ИТ-компаний России. Среди других крупных мероприятий, в которых Алексей Григорьевич был основным, а иногда и единственным российским спикером – несколько конференций Marcus Evans, Gartner и Tholons, форумы Стэндфордского университета и Университета Беркли в США, мероприятия Торгово-промышленной палаты Парижа, Ассоциации цифровых компании Германии Bitkom. Профессор Сухарев часто делился своим видением преимуществ, перспектив и вызовов индустрии на конференциях в странах-лидерах аутсорсинга разработки ПО – Китае и Индии. Алексей Григорьевич принимал активное участие в работе и развитии Американской Торговой Палаты в России.

Опыт ученого, исследователя, предпринимателя, накопленный Алексеем Сухаревым, нашел отражение в более чем 100 научных работах, 10 монографиях и многочисленных статьях, многие из которых были опубликованы в различных странах мира. Профессор Сухарев – автор учебников и учебных пособий, по которым до сих пор занимаются будущие программисты – студенты вузов. Алексей Григорьевич активно сотрудничал со многими известными издательствами и аналитическими компаниями. Интервью с ним публиковали The New York Times, Forbes, Washington Post, The Economic Times и другие.

Алексей Григорьевич стоял у истоков создания Российской ассоциации компаний разработчиков программного обеспечения (РУССОФТ) и в течение многих лет занимал должность члена правления ассоциации.

Мы от всей души поздравляем Алексея Григорьевича с юбилеем и желаем долгих лет, крепкого здоровья и успехов во всех творческих начинаниях, которых у Алексея очень много!