Infinidat назначила вице-президента в регионах EMEA и APJ

Infinidat, поставщик решений для хранения данных корпоративного класса, объявила о назначении Ричарда Брэдбери (Richard Bradbury) вице-президентом в регионах EMEA и APJ. Используя полученный в Hitachi и EMC обширный опыт в области хранения данных, Брэдбери будет отвечать за ускорение роста и масштабирование корпоративного бизнеса Infinidat в Великобритании, Европе, на Ближнем Востоке, в Японии, Австралии, Новой Зеландии и на развивающихся рынках. Брэдбери будет находиться в подчинении у генерального директора Infinidat Фила Буллингера (Phil Bullinger).

Брэдбери уже больше двадцати лет занимается созданием и развитием высокоэффективных международных отделов продаж в области хранения и управления данными. До прихода в Infinidat он был вице-президентом и генеральным директором в регионе Northern EMEA в Hitachi, где в течение пяти лет его зона ответственности постоянно увеличивалась. До этого в течение трех лет он работал в SAS, отвечая за региональные проекты и каналы продаж, и в течение 11 лет в EMC, способствуя росту продаж на международном уровне, отвечая за продажи поставщикам услуг и крупным глобальным корпоративным клиентам. Брэдбери обладает обширными знаниями индустрии корпоративных систем хранения данных, а также высоким уровнем понимания рынка, он сформировал обширную сеть каналов продаж и отношений с клиентами, а также успешно реализовал стратегии по увеличению продаж.

«Ричард Брэдбери привносит в Infinidat обширный опыт развития бизнеса и лидерства, а также зарекомендовавшее себя умения развивать отношения с заказчиками и партнерами, масштабировать бизнес и увеличивать продажи, — сказал Фил Буллингер, генеральный директор Infinidat. — Присоединение Ричарда к нашей руководящей команде продолжает стратегическое расширение наших возможностей по выходу на рынок с помощью высокоэффективных лидеров отрасли и инвестиций в расширение нашей структуры. У Infinidat сейчас очень хорошие позиции — мы активно развивались в 2021 г. с помощью нашей уникальной архитектуры, ориентированной на программное обеспечение, развернутой в нашем признанном клиентами портфеле ведущих решений для основных систем хранения данных и их защиты».

«Исключительная репутация Infinidat, благодаря качеству продукции и высокому уровню обслуживания, все больше побуждает корпоративных заказчиков доверять решениям компании самые важные данные, ориентированные на приложения, — отметил Ричард Брэдбери, вице-президент Infinidat в регионах EMEA и APJ. — Потенциал роста в регионе EMEA и APJ для Infinidat огромен, именно поэтому мы ставим более глобальные цели и значительно расширяем нашу деятельность по продажам с партнерами и клиентами по всему миру. Я рад присоединиться к замечательной инновационной команде Infinidat и с нетерпением жду проектов с международными заказчиками и партнерами, чтобы помочь им повысить безопасность, улучшить производительность и возможности инфраструктуры данных».

В своей новой роли в Infinidat Брэдбери будет отвечать за взаимоотношения с заказчиками в странах EMEA и APJ, работая вместе с менеджерами по продажам, инженерами по предпродажной подготовке и техническими консультантами. В его обязанности будет входить руководство развитием и ростом команды, продвижение и реализация стратегий выхода на рынок, повышение активности партнеров и клиентов и обеспечение устойчивого роста в регионах.