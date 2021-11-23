Как за несколько часов узнать о новейших решениях, которые позволят вам вывести свою IT-трансформацию на совершенно новый уровень?

Не пропустите незабываемое событие ИТ-отрасли 2021 года: регистрируйтесь для участия в #DellTechForum 2021 прямо сейчас, чтобы быть в курсе технологий, которые изменят мир уже завтра. 30 ноября в 10:00 эксперты ИТ-отрасли расскажут об опыте внедрения решений и устройств, которые могут обеспечить вашу продуктивную работу в будущем и представят новые устройства и решения, которые помогут повысить вашу продуктивность и сократить издержки. Ежегодная конференция, которая объединила опыт профессионалов со всего мира, пройдет в онлайн-формате, чтобы у вас была возможность присоединиться к дискуссии и обсудить трансформацию бизнеса и деловой успех в цифровую эпоху.

Четыре параллельные тематические секции Форума с российскими экспертами называются «Системы хранения и защиты данных», «Цифровое рабочее место и удаленная работа», «Корпоративные решения», «Виртуальные демонстрации», а также отдельная конференция для партнеров. А закроется мероприятие музыкальным выступлением мировой легенды рок-н-ролла. В корпоративном разделе в центре внимания окажутся периферия и мониторы Dell. В разделе виртуальных демонстраций вас ждет cборка Dell OptiPlex 7090 Ultra, а также настройка Dell Display Manager и веб-камеры Dell UltraSharp.





Программа всех выступлений уже доступна – заходите на сайт и убедитесь сами. После регистрации добавляйте интересные сессии в свой индивидуальный календарь на сайте, чтобы провести мероприятие максимально эффективно. Регистрируйтесь бесплатно и смотрите живые демонстрации решений, которые подготовят вас к будущему ИТ, рабочих процессов и инноваций. Будущему, где на первом месте — данные. Мероприятие заинтересует ИТ-руководителей, владельцев бизнесов и специалистов самого разного профиля. Ждем вас!

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