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Опрос Skipp: 88% разработчиков предпочтут удаленку соцпакету

Платформа автоматизированного найма с ИТ-специалистов Skipp провела опрос среди русскоязычных разработчиков, чтобы узнать, как на них повлияла пандемия и что для значит «работа мечты». В опросе приняли участие ИТ-специалисты разных специальностей и уровня из России, Казахстана, Турции и Польши.

Почти половина респондентов (48%) заняты в IT уже более 5 лет, 20% — 3–5 лет, и 32% — от 1 до 3 лет. Большая часть проживает в России.

Skipp сотрудничает с 5000 разработчиков как на фултайм, так и на парт-тайм основе. Из участников опроса почти 30% совмещают фриланс с основной работой, чтобы принять участие в международных проектах. Почти половина разработчиков — чтобы наработать портфолио.

Из респондентов, занятых на фрилансе фултайм, большинство мотивируют выбор не столько дополнительным заработком, сколько возможностью работать удаленно, с интересными проектами и большим разнообразием проектов.

Возможность работать удаленно является важным фактором для всех опрошенных: 88% готовы предпочесть ее социальному пакету.

Такая же доля разработчиков (88%) считает, что для успешной карьеры в ИТ не обязательно работать в крупной ИТ-корпорации. Это согласуется с другими критериями, по которым респонденты оценивают работу мечты: хотя высокую зарплату называют в 80% ответов, помимо нее для 50% важны разнообразие задач и использование современного стека, а для 25% — разнообразие задач и возможность профессионального роста. Такие ответы могут указывать, что специалистам важнее сам проект и принятый в компании подход к работе, чем ее престиж.

Положение ИТ-отрасли в России разработчики оценивают оптимистично: 86% уверены, что здесь можно построить успешную карьеру.

На вопросы, связанные с влиянием пандемии, ответы оказались противоречивыми. 52% отметили, что пандемия не повлияла на переход на фриланс, при этом 46% опрошенных освоили навыки работы на фрилансе только в прошлом году. Влияние самоизоляции и спровоцированной локдауном удаленной работы на уровень soft и hard skills половина оценила как положительное. Вторая половина не отметила изменений.

Разработчики также ответили, какие технологии, по их мнению, могут полностью трансформировать работу в ИТ в будущем. Наиболее популярные ответы — электронный документооборот, no-code решения для бизнеса, автоматизация управления процессами, облачные сервисы и искусственный интеллект.

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