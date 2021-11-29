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Центр коммуникаций Voxys запустит франшизу контакт-центра

Voxys планирует в конце 2021 г. выйти на рынок франчайзинга клиентского сервиса и начинает реализовывать новую форму организации бизнеса аутсорсинговых контакт-центров.

В условиях кадрового дефицита на российском рынке труда центр коммуникаций Voxys заинтересован в поиске надежных партнеров для дальнейшего масштабирования бизнеса по модели корпоративной сервисной франшизы. Коммуникационные проекты будут реализовываться франчайзи-партнерами на основании сублицензионного договора, подразумевающего постоянный аудиторский контроль и согласование с заказчиком всех этапов: от выбора франчайзи-партнера и построения архитектуры до запуска проекта.

Затраты франчайзи на запуск франшизы центра коммуникаций Voxys будут составлять порядка 3 млн руб. Для соблюдения сервисного стандарта все действия партнера будут строго регламентироваться Voxys, обязующимся оказывать полное сопровождение в момент запуска и в ходе дальнейшей операционной деятельности, включая поставку программно-аппаратного оснащения контакт-центра, предоставление методологии организации работы и оказания услуг, кадровой политики, технологий найма, очного и дистанционного обучения персонала.

Клиентский сервис требует строгого следования стандартам оказываемых услуг, что делает перспективной франчайзинговую модель ведения бизнеса. До настоящего момента, в силу фрагментированности российского рынка аутсорсинговых контакт-центров, подобная модель не получила должного уровня распространения.

Запуск франшизы позволит Voxys ускорить масштабирование бизнеса на фоне сохраняющегося на рынке труда кадрового дефицита, а также значительно быстрее формировать распределенные команды для запуска масштабных коммуникационных проектов федерального уровня, гарантируя при этом тотальный контроль качества.

«Для наших франчайзи-партнеров франшиза откроет доступ к разработанной бизнес-модели, компетенциям экспертов Voxys, готовым ИТ-решениям в области автоматизации клиентских коммуникаций, современным технологиям обучения персонала ключевым навыкам, возможности принять участие в реализации коммуникационных проектов в интересах крупнейших российских и международных компаний. Сочетание этих факторов гарантирует короткий срок окупаемости франшизы», – отметила исполнительный директор Voxys Юлия Молчанова.

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