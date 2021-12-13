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Samsung объединила подразделения по производству смартфонов и потребительской электроники под названием DX Division

Samsung Electronics сообщила о новом официальном названии недавно созданного подразделения SET Division, образованного путем объединения подразделений по производству смартфонов и потребительской электроники. Теперь оно будет называться DX (Device eXperience) Division.

Подразделение DX Division, возглавляемое вице-председателем и главным исполнительным директором Чон-Хи Ханом (Jong-Hee Han), будет включать в себя производство визуальных дисплеев (Visual DisplayBusiness), производство цифровой техники (Digital Appliances Business), производство решений для здравоохранения и медицинского оборудования (Health & Medical Equipment Business), производство смартфонов (MX Business) и производство сетевого оборудования (Networks Business). Новое название соответствует более долгосрочной и ориентированной на будущее бизнес-структуре компании, отражает укрепление ее позиций как мирового лидера и приверженность компании к созданию новых и значимых впечатлений для пользователей.

Разрабатывая услуги и решения, отвечающие потребностям пользователей, а также предлагая широкий спектр продуктов – от телевизоров и бытовой техники до смартфонов и сетевого оборудования – Samsung сосредоточится на предоставлении клиентам передового опыта.

С новым подразделением DX компания планирует усилить синергию между различными предприятиями и создавать дифференцированные продукты и услуги.

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