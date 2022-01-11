Делобанк запустил переводы между юрлицами через СБП

Делобанк (банковская группа СКБ-банка) запустил в пилотную эксплуатацию сервис переводов от «бизнеса к бизнесу» (В2В) через Систему быстрых платежей (СБП). Они будут востребованы для любых платежей между компаниями-юридическими лицами. Сейчас пилотируется, в первую очередь, решение задач корпоративных закупок.

Новая функциональность позволит юрлицам выполнять и получать оплату мгновенно, круглосуточно, в том числе в выходные и праздничные дни. Переводы через СБП также требуют меньшего количества данных в реквизитах, благодаря этому упрощается процесс формирования платежа, снижается вероятность ошибки.

«Бесконтактные способы платежа остаются самыми популярными, в том числе и с помощью телефонов. При этом оплата телефоном не обязательно означает оплату картой. С начала 2020 г. Делобанк предоставляет своим клиентам сервисы приема оплаты через СБП, регулярно расширяя возможности. Благодаря СБП предприниматели-клиенты Делобанка могут мгновенно принимать оплату за товары и услуги и при этом экономить на приеме платежей», – сказала Ирина Кузьмина, директор Делобанка.

«Важным преимуществом В2В-переводов является то, что средства на счет получателя зачисляются мгновенно. Воспользоваться сервисом можно будет в любое время, ведь СБП работает круглосуточно и без выходных», – отметил директор по развитию инновационных сервисов «Национальной системы платежных карт» Дмитрий Колесников.