Commvault назначает Даниэлу Шир на должность директора по правовым вопросам

Компания Commvault, участник рынка сервисов корпоративного класса для интеллектуального управления данными внутри ИТ-инфраструктуры, в облаках и в среде SaaS, сегодня объявила о назначении Даниэлы Шир (Danielle Sheer) на должность директора по правовым вопросам и соблюдению требований законодательства (Chief Legal and Compliance Officer). Она возглавит глобальные команды юристов и специалистов по соблюдению требований законодательства Commvault и будет отвечать за программы выполнения требований законодательства, защиты коммерческих интересов, интеллектуальной собственности и персональных данных.

На протяжении своей карьеры Шир несколько раз обеспечивала в глобальных масштабах защиту персональных данных и решение других юридических вопросов для публичных акционерных компаний, руководила выводом акций компаний на биржу и выполнением преобразующих бизнес компаний стратегических транзакций и интеграций, а также давала консультации по вопросам выполнения требований законодательства и обеспечения интересов акционеров для руководства и совета директоров ряда софтверных компаний и компаний, предоставляющих услуги SaaS.

Ранее Шир работала главным юридическим консультантом (General Counsel) в специализирующейся на ИТ-услугах для финансового сектора компании Bottomline и провайдере услуг SaaS для резервного копирования в облака компании Carbonite. В настоящее время она является членом совета директоров компании LinkSquares, входит в состав руководящих советов медицинского центра Beth Israel Deaconess Medical Center и сообщества юридических консультантов TechGC.