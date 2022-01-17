CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

Дэвид Ноэль назначен вице-президентом Cisco AppDynamics

Cisco AppDynamics объявила о назначении Дэвида Ноэля на должность вице-президента по региону EMEAR (Европа, Ближний Восток, Африка и Россия). Дэвид будет руководить продажами и развитием бизнеса Cisco AppDynamics. Ноэль пришел в AppDynamics в 2016 г. и за время работы занимал различные руководящие должности. В последнее время он был региональным вице-президентом SEMEA (Южная Европа, Ближний Восток и Африка).

«Технические специалисты в регионе EMEAR сталкиваются с растущей сложностью ИТ-систем и испытывают повышенное давление из-за необходимости ускоренного внедрения инновационных цифровых возможностей для компаний. Комплексный мониторинг стека способен изменить представление ИТ-специалистов о принимаемых ими решениях, позволяя наблюдать за тем, что действительно важно для бизнеса, – сказал Дэвид Ноэль, генеральный вице-президент Cisco AppDynamics в регионе EMEAR.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Авиакомпании в ужасе готовы отменить рейсы для 100 тыс. пассажиров из-за намеченного на завтра запуска 5G

Россия раздаст иностранцам миллиарды на закупку отечественного ПО

«Яндекс» выплатит ИТ-отрасли 1,5 млрд руб. компенсации за свое монопольное положение

Северокорейские хакеры обчистили криптобиржи для поддержки ядерной программы своей страны

«Дочку» «Т1» с полуторамиллиардной выручкой полностью выкупил гендиректор компании

«Ковидный» бум спроса на ИТ-специалистов кончается. Число открытых вакансий сокращается

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие фотоаппараты 2021 года: выбор ZOOM

Выбираем защищенный внешний жесткий диск: 8 лучших моделей

Лучшие веб-камеры с разрешением 4K: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: 5 вещей, которые нужно знать о нанотехнологиях

Вселенная сама может нарушать законы физики

Ликбез RnD.CNews: как устроен квантовый мир
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022