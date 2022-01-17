Дэвид Ноэль назначен вице-президентом Cisco AppDynamics

Cisco AppDynamics объявила о назначении Дэвида Ноэля на должность вице-президента по региону EMEAR (Европа, Ближний Восток, Африка и Россия). Дэвид будет руководить продажами и развитием бизнеса Cisco AppDynamics. Ноэль пришел в AppDynamics в 2016 г. и за время работы занимал различные руководящие должности. В последнее время он был региональным вице-президентом SEMEA (Южная Европа, Ближний Восток и Африка).

«Технические специалисты в регионе EMEAR сталкиваются с растущей сложностью ИТ-систем и испытывают повышенное давление из-за необходимости ускоренного внедрения инновационных цифровых возможностей для компаний. Комплексный мониторинг стека способен изменить представление ИТ-специалистов о принимаемых ими решениях, позволяя наблюдать за тем, что действительно важно для бизнеса, – сказал Дэвид Ноэль, генеральный вице-президент Cisco AppDynamics в регионе EMEAR.