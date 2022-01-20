АФК «Система» и МГТУ объявили о сотрудничестве

АФК «Система» и Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (МГТУ), объявили о начале стратегического сотрудничества в области научно-технической кооперации, подготовки кадров, реализации инфраструктурных и образовательных проектов, направленных на объединение науки и бизнеса для развития новых технологий, наукоемких отраслей и человеческого капитала.

Соглашение, подписанное председателем совета директоров АФК «Система» Владимиром Евтушенковым и и.о. Ректора МГТУ им. Н.Э. Баумана Михаилом Гординым, предусматривает проведение совместных фундаментальных и научно-прикладных исследований по таким ключевым направлениям, как разработка и производство систем хранения и обработки данных; серверного, коммутационного, радиоэлектронного и энергетического оборудования; новых технологий и продуктов в области энергомашиностроения, микроэлектроники и устройств на российской элементной базе для промышленного, автомобильного и потребительского рынков, автопилотируемой техники для сельскохозяйственного сектора (агроботы, беспилотники); программного обеспечения и мобильных платформ; водородных систем и технологий.

В число приоритетных областей сотрудничества корпорации и университета также входят биомедицинская инженерия и перспективные технологии мягкой материи, создание ПО для интерпретации биоинформатических данных, программ текст-майнинга и информационных баз данных по наиболее актуальным направлениям биотехнологических разработок. Еще одним важным направлением совместной деятельности станет развитие современной инфраструктуры, включая электромобили, спутниковые системы, умные электросети, управление морским транспортом, интернет вещей (IoT) и т.д.

В фокусе внимания сторон – технологии минимизации углеродного следа, системы комплексного мониторинга параметров окружающей среды и углеродно нейтральные решения для домохозяйств, предприятий, отраслей и городов; развитие криогенных технологий для сжижения водорода, его безопасного хранения и транспортировки под высоким давлением, а также адаптация методик учета эмиссии парниковых газов и депонирования углеродного следа для решения задач компаний группы АФК «Система».

«В нашем портфеле есть целый ряд высокотехнологичных компаний, таких как МТС, ГК «Элемент», Sitronics Group, «Система-Биотех», центр водородных технологий, которые имеют много точек пересечения с тем, чем занимается Бауманский университет. Мы заинтересованы в проведении совместных изысканий в сфере искусственного интеллекта, интернета вещей, больших данных и так далее, намерены задействовать мощную научно-исследовательскую базу, опыт и разработки университета по широкому спектру направлений – от микроэлектроники, сельского хозяйства и лесной промышленности до «зеленой» экономики и энергетики. В круг наших общих интересов входят биотехнологии, создание «умной» и комфортной городской среды, а также ESG-повестка. Очень актуален для нас и вопрос подготовки специалистов для новых отраслей экономики и формирование творческой среды, в которой рождаются прорывные идеи», – сказал Владимир Евтушенков, председатель совета директоров АФК «Система».

В частности, рассматривается возможность открытия в МГТУ базовой кафедры центра водородных технологий АФК «Система» для реализации проектов в области криогенной транспортировки и хранения водорода, подготовки нового поколения конструкторов. Кроме того, обсуждается возможность создания креативного кластера вдоль реки Яузы при потенциальном участии электротехнического холдинга ERSO, включая площадку московского «Электрозавода», и других активов корпорации. На территории кластера планируется открытие лабораторий креативных индустрий и тестовых полигонов для продуктов компаний группы АФК «Система».

«Мы видим большой потенциал сотрудничества с компаниями, входящими в структуру АФК «Система» по многим направлениям и нацелены на формирование условий для развития объединенной креативной и технологической платформы с максимальным вовлечением инноваций, бизнес-потенциала и творческих людей. Благодаря накопленной научно-исследовательской базе МГТУ уже сейчас готов включиться в решение сложных практических задач, которые встречаются на пути развития современных компаний. Но мы думаем не только о проблемах сегодняшнего дня. Важно готовить специалистов с совершенно новыми компетенциями, которые будут востребованы в высокоинтеллектуальных областях бизнеса, телекоммуникаций и промышленности. Совместно с экспертами–представителями АФК «Система» мы наметили создание нескольких новых образовательных программ в университете. Такое объединение образования, исследований и практического опыта позволит совершить качественный рывок Бауманскому университету, Корпорации и позитивно скажется на развитии инженерной школы и создании технологий для повышения качества жизни людей», — сказал Михаил Гордин, и.о. ректора МГТУ им. Н.Э. Баумана.