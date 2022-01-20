«Яндекс.еда» отправит офисных сотрудников поработать в рестораны

Офисные сотрудники «Яндекс.еды» теперь могут пройти стажировку в ресторанах-партнёрах сервиса. Об этом CNews сообщил представитель сервиса.

Это поможет команде «Еды» лучше понять работу и потребности заведений. Возможность выйти «в поля» действует для сотрудников сервиса уже не первый год: раньше они пробовали себя в качестве курьеров и водителей такси, а теперь могут и попрактиковаться в ресторанах.

Команда «Яндекс.еды» сможет постажироваться на приёме, сборке и выдаче заказов, а также погрузиться в рабочие процессы на кухне заведения. Например, менеджер по ресторанным операциям сможет принимать заказы через приложение «Еды» и тестировать взаимодействие в цепочке сервис — ресторан. А специалист по логистике получит возможность встать на выдачу заказов и проверить, насколько удобно работать на этом этапе с сервисом и курьерами.

Первой к новому проекту «Еды» подключилась сеть «Много лосося» — сотрудники сервиса смогут стажироваться на «темных кухнях» (dark kitchen) сети уже с февраля. В будущем «Яндекс.еда» планирует договориться и с другими заведениями.

При организации стажировок сервис соблюдает меры безопасности для сотрудников и партнёров. Поработать в ресторанах могут только те сотрудники «Еды», у которых есть медкнижка, сертификат о вакцинации от COVID-19 и действительный ПЦР-тест.