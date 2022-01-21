CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Интернет Веб-сервисы
|

Андрей Рогозов присоединился к блокчейн-проекту TON

Андрей Рогозов, ранее руководивший социальной сетью «Вконтакте», присоединяется к созданному командой Telegram блокчейн-проекту The Open Network (TON).

Рогозов станет одним из членов основной команды проекта — TON Foundation, которой Telegram передал все права и наработки после выхода из проекта — и займется курированием создания продуктовых решений в TON. Одним из таких продуктов является официальный кошелёк блокчейна Tonkeeper. В ближайшей перспективе будет запущено еще несколько сервисов.

«Я вижу огромные возможности, которые открываются на стыке между блокчейном TON, открытой платформой Telegram с активной аудиторией свыше 600 млн и комьюнити разработчиков мирового уровня из России и CIS, способных создать большое количество продуктов и компаний нового поколения на глобальном рынке. Уже сейчас созданы сервисы на стыке TON/Telegram: Tonkeeper, @donate, @wallet. Это только начало. В скором времени будет запущено еще несколько важных решений, которые должны вывести TON на принципиально новый уровень», - сказал Андрей Рогозов.

Ранее проект TON поддержал и основатель Telegram Павел Дуров. В декабре 2021 г. в своем англоязычном канале он похвалил независимых разработчиков этой технологии и выразил надежду, что будущие поколения разработчиков однажды продолжат проект платформы блокчейн для массового рынка, основанный командой Telegram.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российский лидер мирового выпуска рельсов добился за счет ИТ ежегодного прямого эффекта в $100 млн

Основатель Alibaba оказался под ударом китайских властей

Россия в два раза увеличит грузоперевозки по Северному морскому пути с помощью огромной ИТ-системы

Россия обрушила биткоин

Стали известны подробности кредитования «Циана» и того, на что зарубежный банк закрывает глаза

Казначейство отдает 60 млн руб. за российское офисное ПО

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Бюджетные 4K-телевизоры до 30 000 рублей: хиты продаж

Лучшие духовые шкафы с конвекцией: выбор ZOOM

Что делать, если вас шантажируют в Сети, и как этого избежать

Показать еще

Наука

Газовый пузырь возрастом 14 миллионов лет — источник всех новых звезд вокруг нас

В нанопроводной транзистор встроили память для суперкомпьютеров будущего

Ликбез RnD.CNews: 5 вещей, которые нужно знать о нанотехнологиях
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022