Петр Иванцов назначен вице-президентом «Билайн» по юридическим вопросам

«Билайн» объявляет о назначении Петра Иванцова вице-президентом по юридическим вопросам. Ранее в том числе этот блок курировал Виктор Бирюков, который в настоящий момент назначен главным юрисконсультом холдинга VEON.

Петр будет отвечать за все вопросы правового сопровождения операций Группы VEON в России, включая юридическое сопровождение бизнеса, слияний и поглощений, корпоративного управления, договорной работы, а также за судебную, антимонопольную, трудовую, административную и уголовную практики, обеспечивая при этом координацию по юридической линии со штаб-квартирой VEON в Амстердаме.

Петр Иванцов работает компании с 2007 г. В разные годы он занимался вопросами соблюдения корпоративных обязательств, корпоративными вопросами, юридической поддержкой слияний и поглощений, вопросами договорной поддержки и поддержки в области сделок с недвижимым имуществом, а также некоторое время возглавлял комплаенс «Билайн».

В новой должности Петр Иванцов будет подчиняться напрямую генеральному директору.