Vivo подводит итоги 2021 г.: инновации и партнерства

В 2021 г. компания открыла новые представительства в шести регионах мира, представила серии инновационных продуктов и заключила стратегически важные партнерства

Руководствуясь стратегией, ориентированной на пользователей, компания представила новые модели смартфонов и решения по обработке изображений, значительно расширив возможности мобильной фотографии. Важным шагом в увеличении глобального присутствия Vivo стал выход на шесть новых рынков и стабильное присутствие бренда в тройке лидеров в ряде ключевых регионов.

В течение всего года Vivo выступала в качестве спонсора популярных международных спортивных мероприятий, совместно с партнерами способствуя созданию незабываемых счастливых моментов для своих клиентов по всему миру.

Связь с глобальными потребителями и партнерами

В 2021 г. Vivo официально представила свои модели в Перу, Чехии, Румынии, Австрии, Сербии и Мексике. Компания последовательно наращивает свое присутствие по всему миру, успешно удовлетворяя потребности покупателей, создавая инновационные продукты, отвечающие различным потребностям и доходам клиентов.

По данным Gartner, ведущей международной аналитической компании, Vivo сохраняла темпы роста в течение 2021 года, заняв четвертое место на глобальном рынке смартфонов в III квартале.

В рамках реализации стратегии по локализации продукции компания создала семь производственных баз (включая авторизованные брендом производственные центры) в Китае, Южной и Юго-Восточной Азии и других регионах с годовой производственной мощностью до 200 млн смартфонов. Розничная сеть офлайн-магазинов марки расширяется уверенными темпами и насчитывает более 380 тыс. центров продаж и гарантийного обслуживания по всему миру.

В 2021 г. Vivo заключила долгосрочный договор о сотрудничестве с компанией ZEISS, лидером в оптоэлектронике, и внедрила передовые технологии мобильной визуализации в собственные флагманские смартфоны.

Новые достижения в производстве инновационных смартфонов

В 2021 г. Vivo и ZEISS активно развивали технологии мобильной фотографии с целью предоставить пользователям возможности фото и видеосъемки такого уровня, который ранее был доступен лишь для профессиональных устройств.

Первая система визуализации, разработанная совместно ZEISS, дебютировала в смартфоне Vivo X60 в начале 2021 г.

В 2021 г. был представлен первый собственный процессор обработки изображения Vivo V1, впервые внедренный в серии смартфонов Х70, запуск которой состоялся в сентябре 2021 г.

Серия X70 ознаменовала собой следующую главу в глобальном партнерстве Vivo и ZEISS. Вся линейка Vivo X70 получила сертифицированное покрытие ZEISS, которое уменьшает рассеянный свет и искажающие эффекты для передачи оригинального цвета и значительно расширяет возможности съемки в условиях сложной освещенности.

Линейка смартфонов Vivo V21 задала новый стандарт для селфи-камер смартфонов, дополнив фронтальную камеру оптической стабилизацией изображения (OIS).

Суббренд Vivo iQOO также продолжил расширять глобальное присутствие на рынке. Серия смартфонов iQOO 7 объединяет в себе современное оборудование, предоставляющее потрясающие программные возможности для мобильных игр и мультимедийных развлечений.

На протяжении 2021 г. Vivo сотрудничала с международными организациями с целью поддержки спортивных мероприятий и других проектов, которые приносили позитивные эмоции потребителям бренда, вдохновляя их на творчество.

В рамках долгосрочных обязательств Vivo присоединилась к УЕФА в качестве первого в истории партнера церемонии открытия и закрытия УЕФА ЕВРО-2020, на которой компания продемонстрировала миллионам зрителей по всему миру собственные технологические возможности.

В 2021 г. компания продолжила поддержку спортивных мероприятий и выступила в качестве эксклюзивного спонсора FIFA Arab Cup Qatar 2021.

В 2021 г. одним из самых ярких событий для Vivo стала премия VISION+ Mobile PhotoAwards 2021, запущенная в партнерстве с National Geographic. На международный конкурс мобильной фотографий поступило свыше 384 878 работ, более чем из 40 стран мира. Vivo стремится поощрять пользователей к творческому подходу и ускорять развитие и признание мобильной фотографии. Премия была представлена в рамках более экосистемы проекта VISION+ — инициативы, которая способствует просвещению общественности и изучению эстетики фотографии.