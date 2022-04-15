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Цифровизация и трансформация процессов принесли «СИБУРу» 11 млрд руб. за 2021 год

Цифровизация и улучшения сквозных процессов обеспечили «СИБУРу» экономические эффекты за 2021 г. на уровне 11 млрд руб. – почти на 40% больше, чем в 2020 г. Наибольший вклад принесли проекты в процессах продаж и маркетинга, производства и закупок. Об этом CNews сообщили представители «СИБУРа».

«Благодаря слаженной работе наших бизнес-функций, команд развития и “СИБУР Диджитал” в 2021 г. экономические эффекты от цифровой трансформации, проектов и улучшения процессов значительно выросли. Если в 2020 г. они составляли около 8 млрд руб., то в 2021 г. — уже 11 млрд руб.», — сказал директор функции управления организационными проектами «СИБУРа» Михаил Трегубенко.

Улучшения в сквозном процессе продаж (Order-to-Cash, O2C) в 2021 г. принесли «СИБУРу» 3,9 млрд руб. Наиболее весомыми с точки зрения экономического эффекта оказались проекты по внедрению системы кросс-продаж, монетарной мотивации клиентов и ценообразования на основе машинного обучения.

«Наша система кросс-продаж, к примеру, позволяет перейти от предложения отдельных продуктов к продаже готовых решений для производства. Система автоматически генерирует комбинации пакетных предложений на основе информации о клиентах, анализа предыдущих сделок, объёмов и условий продаж продукции. В 2021 г. проект принес компании 700 млн руб.», — отметил Владимир Зимовцев, директор по развитию коммерческих служб «СИБУРа».

В сквозном процессе производства (Plan-to-Produce, P2P) наибольший эффект также обеспечили цифровые инструменты собственной разработки «СИБУРа». Среди них: система повышения эффективности режимов производства ЭКОНС, система улучшенного управления технологическими процессами (СУУТП) и оптимизация процессов в режиме реального времени (RTO). Совокупный экономический эффект от организационных проектов в производстве составил около 3 млрд руб. в 2021 г.

Процесс закупок (S2P) стал третьим по размеру экономического эффекта от трансформации и улучшения процессов, который составил 1,5 млрд руб. Из них 1 млрд руб. – развитие категорийных стратегий закупок.

«Мы продолжаем цифровизировать производственные и бизнес-процессы “СИБУРа” по мере роста и развития компании. Мы усиливали цифровые компетенции по ключевым направлениям в течение последних пяти лет, одновременно улучшая внутренние процессы, создавая и внедряя новые решения. Это обеспечило нам прочный фундамент для дальнейшего непрерывного развития и реализации новых инициатив», — отметила Алиса Мельникова, директор по цифровым и информационным технологиям «СИБУРа».

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«СИБУР» ‒ интегрированная нефтегазохимическая компания России. Вертикально-интегрированная бизнес-модель позволяет «СИБУРу» создавать продукцию, которая используется в производстве потребительских товаров и автомобилей, строительстве, энергетике, а также в химической промышленности и других отраслях в 100 странах по всему миру. В 2017 г. «СИБУР» объявил о масштабной цифровой трансформации, которая обеспечивает компании новый уровень эффективности за счет использования больших данных для принятия решений, цифровизации и роботизации процессов, применения инструментов из области Индустрии 4.0.

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