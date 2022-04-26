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Sitronics Group увеличила выручку на 93,8% по итогам 2021 года

Sitronics Group (входит в АФК «Система»), российская многопрофильная ИТ-компания, объявила неаудированные консолидированные финансовые результаты, подготовленные в соответствии с МСФО, за полный год, завершившийся 31 декабря 2021 г.

Выручка Sitronics Group в 2021 г. увеличилась за счет развития ИТ-услуг в сфере консалтинга, аутсорсинга, технической поддержки и кастомизации программного обеспечения (ПО) под клиента – выручка в этом сегменте год к году выросла на 435,2%. Также существенный эффект на рост выручки оказала реализация высокотехнологичных цифровых решений и программно-аппаратных комплексов для морской отрасли и судоходства, которыми продуктовый портфель компании был расширен в 2021 г. В части услуг видеонаблюдения и видеоаналитики рост выручки год к году составил 26,6%. Сегмент разработки собственного ПО за аналогичный период показал рост на 19,3%.

Наибольшие доли в выручке компании в 2021 г. приходятся на сферы дистрибуции ПО и продажи продуктов собственной разработки (23,2%), производства и дистрибуции ИТ-оборудования (21,6%), оказания ИТ-услуг (15,5%).

В отраслевой структуре выручки 2021 г. от оказания услуг и поставки решений 33,5% приходятся на телекоммуникации, 20,3 % – госсектор, 19,3% – промышленность и топливно-энергетический комплекс, и 13,2% – финансовый сектор.

«В 2021 г. Sitronics Group начала активно реализовывать новую стратегию – мы сфокусировались на разработке собственных решений для цифровой трансформации таких ключевых отраслей экономики как топливно-энергетический комплекс, добывающие и перерабатывающие отрасли, транспортная сфера, морская отрасль и судоходство, а также запустили разработку и производство собственного ИТ-оборудования. Итоги года показывают, что наши усилия по трансформации бизнеса в сторону создания собственных отечественных интеллектуальных решений дают хорошие результаты. А текущая рыночная ситуация подтверждает верность выбранного нами вектора», – сказал президент Sitronics Group Николай Пожидаев.

В 2021 г. Sitronics Group приросла новыми направлениями бизнеса – комплексными разработками в сфере цифровизации морской транспортно-логистической отрасли компании Sitronics KT и технологиями производства нано- и микроспутников компании «Спутникс». В сферу деятельности вошли разработки для развития цифровых услуг на основе спутниковых данных.

Для решения задач цифровой трансформации российских предприятий Sitronics Group запустила разработку и производство собственного серверного оборудования в Новосибирске. Продуктовый портфель группы пополнился решениями для цифровизации промышленности на основе видеоаналитики, автоматизации, систем интернета вещей (IoT) и программного обеспечения.

В 2021 г. Sitronics Group также начала развивать электрозарядную инфраструктуру и сервисы для электротранспорта в России под брендом Sitronics Electro, запустив сеть зарядных станций для личного и общественного транспорта.

Председатель совета директоров Sitronics Group, управляющий партнер АФК «Система» Алексей Катков отметил: «Компания существенно укрепила сервисное ИТ-направление, что сегодня немаловажно для российских клиентов, и вывела на качественно новый уровень возможности в области разработки новых решений. Мы видим серьезный потенциал для дальнейшего роста бизнеса в такой актуальной сфере как предоставление спутниковых данных для российской картографии, геодезии, навигации и судоходства. Перспективными являются также морские интеллектуальные разработки компании, к примеру, автономное судовождение. При эффективном использовании открывающихся для ИТ-индустрии возможностей за счет увеличения внутреннего спроса на отечественные разработки компания должна показать уверенный рост и в 2022 г.».

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