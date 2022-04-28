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«Сберсервис» подвел финансовые итоги 2021 года

Выручка компании «Сберсервис» (входит в экосистему «Сбера») в 2021 г. составила 13,02 млрд руб., чистая прибыль составила 259 млн руб.

2021 стал годом активного развития «Сберсервиса» по основным направлениям деятельности, компания продолжила расширять присутствие на внешнем рынке за счет заключения новых партнерских отношений.

Совместно с холдингом «Швабе» госкорпорации «Ростех» были введены в эксплуатацию свыше 1,4 тыс. тепловизоров в учреждениях федеральных и региональных органов исполнительной власти, на вокзалах и в аэропортах в целях сдерживания в России Covid-19 во исполнение распоряжения Правительства России. Одним из ключевых направлений развития стала цифровая платформа «ИТуслуга.ру», предлагающая готовые наборы ИТ-услуг для малого и среднего бизнеса, а также ИП и физических лиц.

Развивая комплекс сервисных услуг, «Сберсервис» провел реформацию клиентского офиса Сбербанка в Воронеже. Флагманское отделение создавалось в соответствии со стратегией ESG и представляет собой современное phygital-пространство.

«Сберсервис» продолжит свой курс на динамичное развитие и увеличение показателей внешних продаж. Особое внимание будет уделено повышению качества оказываемых услуг и оптимизации процессов. Ключевой задачей станет адаптации бизнеса под радикально меняющиеся реалии рыночной конъюнктуры», – сказал Алексей Евтушенко, генеральный директор «Сберсервиса».

В 2022 г. «Сберсервис» планирует нарастить долю внешних продаж в сегментах B2G и B2B: государственных структурах, финансовом секторе, телекоммуникациях. Запуск новых сервисов и продуктов, а также кросс-проектов в рамках экосистемы «Сбера» позволит предложить современные решения по обеспечению импортозамещения (продажи программного обеспечения и технического оборудования российских производителей).

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