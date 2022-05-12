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VK Company Limited: изменение в совете директоров

VK Company Limited объявляет о том, что Дмитрий Гришин покинул пост председателя совета директоров и неисполнительного директора 11 мая 2022 г. Об этом CNews сообщили представители VK.

Владимир Кириенко, генеральный директор VK (Россия): «Мы благодарны Дмитрию Гришину за неоценимый вклад в развитие VK, который он вносил на протяжении всей истории компании. Благодаря его постоянной работе на различных должностях VK вошла в число лидеров отрасли и стала одной из крупнейших российских цифровых экосистем. Желаю Дмитрию удачи во всех его дальнейших начинаниях».

VK объявит о назначении нового председателя совета директоров в ближайшее время.

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VK строит экосистему, которая помогает миллионам людей решать повседневные задачи онлайн. Ею пользуются больше 90% аудитории рунета.

В экосистеме можно общаться (в «Одноклассниках», «Вконтакте», в мессенджерах и в «Почте Mail.ru»), играть (с My.Games), продавать и находить товары и услуги (на «Юле»), заказывать продукты и готовую еду (в Delivery Club, «Самокате» и «Кухне на районе»), находить авто для поездок по городу (в «Ситидрайве»), осваивать новые профессии (с GeekBrains, Skillbox и другими образовательными проектами), покупать вещи на российском AliExpress и решать множество других задач.

Экосистема связана общими звеньями. Пользователи могут авторизоваться в разных сервисах с единой учетной записью VK ID, платить и зарабатывать кешбек с платформой VK Pay, получать скидки и выгодные предложения с VK Combo, пользоваться любимыми сервисами на платформе приложений VK Mini Apps — а с любыми задачами поможет справиться голосовой ассистент «Маруся».

Компания также развивает свою экосистему продуктов и услуг для цифровизации бизнес-процессов — от интернет-продвижения и предиктивной аналитики до корпоративных соцсетей, облачных сервисов и автоматизации предприятий.

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