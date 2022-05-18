МТС объявила рекомендации cовета директоров по размеру дивидендов за 2021 год

МТС объявила о решении совета директоров МТС рекомендовать годовому общему собранию акционеров 22 июня 2022 г. утвердить дивиденды по итогам 2021 г. Совет директоров также утвердил список кандидатов для голосования по выборам в совет директоров.

Среди прочих решений совет директоров на заседании 17 мая рекомендовал годовому общему собранию акционеров одобрить выплату дивидендов по итогам 2021 финансового года в размере 66,33 млрд руб. или 33,85 руб. на одну обыкновенную именную акцию МТС номинальной стоимостью 0,1 руб. каждая.

Совет директоров рекомендовал определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12 июля 2022 г.

Совет директоров также принял решение включить следующих кандидатов для избрания в члены совета директоров МТС: Феликса Евтушенкова (член совета директоров АФК «Система», председатель совета директоров МТС); Артёма Засурского (вице-президент по стратегии АФК «Система»); Вячеслава Николаева (президент МТС); Валерия Панкратова; Пола Берримана (независимый директор); Юрия Мисника (независимый директор); Регину Фон Флемминг (независимый директор); Михаила Ханова (независимый директор); Шайгана Херадпира (независимый директор); Томаса Холтропа (независимый директор); Надю Шурабура (независимый директор); Валентина Юмашева (независимый директор); Тагира Яппарова (независимый директор).