«Роббо» стала резидентом ИНТЦ «Сириус»

«Роббо» получила статус участника инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) «Сириус». На площадке ИНТЦ «Сириус» «Роббо» планирует открыть кружок детской робототехники, разрабатывать новые модели программно-аппаратных комплексов и обновлять учебно-методические материалы.

«Роббо клуб», кружок детской образовательной робототехники Национальной технологической инициативы, откроется на базе Университета «Сириус». В «Роббо клубах» дети от 5 до 15 могут изучать программирование, 3D-моделирование, схемотехнику и робототехнику на базе открытых технологий. Для этого используются робототехнические конструкторы, а также уникальные методические материалы собственной разработки «Роббо».

В рамках программы обучения предусмотрены проектная деятельность, участие в олимпиадах и конкурсах. В «Роббо клубах» также поощряют изобретательство: сотни учеников «Роббо клубов» побеждают на конкурсах инженерного творчества по всему миру и реализуют удивительные технологические проекты. По окончании пятилетнего обучения в кружке дети получают полный набор навыков, необходимых для продолжения обучения в специализированных школах, колледжах или вузах.

«Роббо» еще со школьной скамьи растит программистов, робототехников, технологических предпринимателей и инженеров, которые в перспективе будут участвовать в развитии российской цифровой экономики. Поэтому компания планирует расширять сеть кружков «Роббо клуб» на базе общеобразовательных организаций Краснодарского края. Инициатива направлена на обеспечение равного доступа детей к передовым образовательным программам вне зависимости от их места жительства.

«Одна из главных задач современного российского образования — преодоление территориального неравенства в доступе детей к качественным обучающим программам в технологической сфере. Чаще всего организация учебного процесса требует инфраструктурных и материально-технических ресурсов, которых в регионах нет. Использование открытого программно-аппаратного обеспечения решает эту проблему. Open source лицензии образовательные учреждения могут приобрести бесплатно или по минимальной стоимости. Это делает техническое образование детей доступным даже для школ с ограниченным бюджетом на ИТ и минимальной ИТ-инфраструктурой», — сказал основатель и продюсер «Роббо» Павел Фролов.

«Экосистема “Сириуса” выстроена таким образом, чтобы уменьшить дистанцию между появлением инновационной идеи и ее реализацией. Поэтому мы обращаем пристальное внимание на подготовку кадров с хорошими технологическими навыками и изобретательским мышлением. Иными словами, стремимся растить будущих инновационных предпринимателей. Открытие “Роббо клубов” на территории ИНТЦ “Сириус” полностью вписывается в нашу концепцию качественного и доступного технологического образования для детей», — отметил Руслан Алтаев, руководитель центра по работе с резидентами УК «ИНТЦ Сириус».