В Екатеринбурге пройдет крупнейшая на Урале конференция о трендах в ИТ и ИБ IT IS conf

Конференция IT IS conf состоится 16 июня 2022 года в Екатеринбурге. IT IS conf – это крупнейшая на Урале конференция в сфере информационных технологий (ИТ) и информационной безопасности (ИБ), организованная Уральским центром систем безопасности (УЦСБ). Мероприятие проводится при поддержке Министерства цифрового развития и связи Свердловской области.

Цель конференции – обмен практическим опытом и знаниями между экспертами и участниками ИТ-рынка для создания условий развития и внедрения отечественных решений в сфере информационных технологий.

Ключевые темы: развитие рынка в условиях санкций, новые информационные вызовы и возможности защиты ИТ-инфраструктуры компаний в условиях кибервойны.

«В 2022 году мы столкнулись с огромным количеством беспрецедентных вызовов: стремительно меняющийся рынок ИТ, изменение технологического стека, непрекращающиеся кибератаки на российские компании, растущая актуальность вопросов импортозамещения. В такой ситуации особенно важно объединить экспертизу и опыт для противостояния новому масштабу угроз и поиска максимально эффективных решений. В рамках IT IS conf 2022 мы совместно сфокусируемся на решении этих злободневных вопросов и определим будущее развитие российского рынка ИТ», – отметил генеральный директор УЦСБ Валентин Богданов.

Продюсером конференции выступает генеральный директор информационно-аналитического издания Anti-Malware.ru Илья Шабанов. Модераторы деловой программы – Алексей Лукацкий, эксперт по безопасности, автор блога «Бизнес без опасности», и Алексей Комаров, автор блога Zlonov.com.

В этом году программа конференции, помимо традиционных лекций, будет включать штабные киберучения и круглые столы. Участники смогут выбрать интересующую их секцию по информационным технологиям или информационной безопасности и получить полезные знания от экспертов-практиков.

В планерной сессии «Новые информационные вызовы текущей реальности» участие примут представители федеральных и региональных органов исполнительной власти и бизнес-структур. В рамках сессии и участники обсудят, как в новой политический и экономической реальности меняется ландшафт ИТ и ИБ, как повлиял уход зарубежных поставщиков и насколько усилия по замещению импорта оказались результативны в построении собственных платформ.

На площадке будет работать выставочная зона, где партнеры конференции представят инновационные технологии и решения и ответят на вопросы участников мероприятия.

Партнерами конференции выступят ведущие российские ИТ-компании: Positive Technologies, ИнфоТеКС, Ideco, Газинформсервис, СайберЛимфа, АйТи Бастион, ЦТР «Некст» и другие.

Участие в мероприятии бесплатное, необходима предварительная регистрация.