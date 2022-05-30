Как нестандартный подход к digital-дизайну помогает развитию бизнеса — опыт Вячеслава Шишова

Мы живём в эпоху, когда технологии продаются как услуги, а фокус с инновационности идеи смещается на её реализацию. В современном мире пользователи всё больше ценят простые и адаптированные под их привычки и потребности решения, затрагивающие каждый жизненный аспект: от покупки футболки до обучения в онлайне.

Этот принцип во всех своих проектах реализует предприниматель и ведущий дизайнер Вячеслав Шишов. Являясь основателем собственного международного бренда одежды IDLE, разработчиком онлайн-платформы SYNCTUM и создателем агентства PIX Media, он знает, как дизайн помогает подчеркнуть преимущества бизнеса.

«Сегодня для построения успешного бизнеса в любой сфере компаниям не нужно изобретать велосипед, а лучше сосредоточить внимание на том, как их продукт представлен на рынке, насколько он будет доступен и удобен потребителю», — комментирует Вячеслав Шишов.

Нестандартный подход к digital-дизайну помогает не только улучшить пользовательский опыт, но и выделить свой бренд или компанию среди множества конкурентов. Так применение инновационных схем навигации на сайте интернет-магазина одежды, обуви и аксессуаров IDLE положительно сказалось на продажах и выгодно отразило концепцию бренда как представителя визуального искусства.

Интерфейс, разработанный Вячеславом Шишовым с учётом новых привычек пользователей, реализован с помощью медиа-блоков и соответствует структуре приложения, а не классического сайта. Здесь нет меню, большого количества ссылок и внутренних переходов, а путь до покупки основывается на принципе «одного клика».

Ещё один проект предпринимателя, в котором визуальная концепция бренда и инновационный подход к дизайну интерфейса сыграли ведущую роль, — цифровая образовательная платформа SYNCTUM. Её основное отличие от конкурентов, приближающее онлайн-формат к классическим офлайн-моделям, — возможность коммуникации между пользователями и смены форм обучения. Это способствует улучшению результатов студентов и большей вовлечённости в образовательный процесс с меньшей потерей концентрации.

За счёт дополнительных функций SYNCTUM становится не только платформой для получения новой квалификации, но и настоящим комьюнити заинтересованных в построении крепких социальных и бизнес-связей людей. Всё это повышает популярность платформы среди студентов и преподавателей, делая SYNCTUM новым словом в онлайн-образовании.

Ещё одним IT-решением, реализованным в рамках этого проекта, стала разработка 3D-аватара Синти, которая встречает пользователей в приложении. Благодаря технологиям искусственного интеллекта электронный консультант может общаться с посетителями платформы и делает поиск информации более естественным. Применение 3D-персонажей помогает клиентам сформировать представление о бренде, стать частью метавселенных и проложить путь к молодой аудитории, которая смотрит на мир по-новому.

Отдельно от всех реализованных Вячеславом Шишовым проектов стоит выделить работу с финансовым сектором, где дизайн цифровых систем предполагает глубокое погружение в структуру процессов и инструментов. Имея профильное образование в этой сфере и опыт работы на фондовом рынке, он понимает, как профессиональные участники финансового сектора используют программное обеспечение. Эти знания позволяют воспроизвести возможные сценарии применения ПО и создать под них интерфейс, который станет основным selling point для любой организации.

В частности, для крупной брокерской компании Ricom-Trust, являющейся одним из лидеров отрасли инвестиций в фондовый рынок, дизайн и качество программного обеспечения используется в маркетинге и рекламе для привлечения новых клиентов. А удобный и продуманный интерфейс становится конкурентным преимуществом, которое отмечают многие пользователи.

«Маркетинг и брендинг — это то, что позволяет компании идентифицировать себя на рынке, придаёт ценность и становится частью её ДНК», — подводит итог Вячеслав Шишов.