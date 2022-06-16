Группа «Т1» подписала меморандум с VisionLabs

Группа «Т1» в ходе Петербургского международного экономического форума подписала меморандум о сотрудничестве и взаимодействии с компанией VisionLabs, работающей в области компьютерного зрения и машинного обучения. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

Взаимодействие сторон будет происходить по многим направлениям: системная интеграция, разработка программного обеспечения, облачные сервисы, информационная безопасность, сетевые технологии и центры обработки данных. Компании будут совместно разрабатывать и внедрять конкурентоспособные и эффективные продукты и комплексные решения в области распознавания лиц и объектов. В рамках партнерства будет создана совместная лаборатория по тестированию предлагаемых решений, для которой группа «Т1» выступит в роли интегратора и предоставит технологическую IaaS-платформу, а VisionLabs – программный комплекс.

«В рамках партнерства с группой “T1: мы сосредоточимся на создании гибких и эффективных решений на основе облачной видеоаналитики, которые становятся особенно востребованными в условиях ограниченности ресурсов. Сервисы по модели SaaS позволят использовать компьютерное зрение даже при отсутствии собственной ИТ-инфраструктуры. Кроме того, обмен экспертизой в рамках интеграции совместных решений даст возможность заказчикам получить готовые решения, их техническую поддержку и быстрое масштабирование», – сказал Дмитрий Марков, генеральный директор VisionLabs.

«Подписание меморандума создало основу для партнерских отношений и формирования долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества компаний. Его развитие предполагает предоставление заказчикам решений в области SaaS, реализуемых на основе комплекса специализированных программных продуктов VisionLabs, размещенных на технологической платформе группы “T1” по схеме «инфраструктура как сервис» (Infrastructure as a Service). Также “Т1” в качестве интегратора будет участвовать в создании совместных продуктов и проектов, связанных с видеоаналитикой и компьютерным зрением», – отметил Игорь Калганов, генеральный директор группы «Т1».

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Группа «Т1» – многопрофильный холдинг, участник российского ИТ-рынка, является партнером ключевых мировых и отечественных производителей и разработчиков. Компании группы начинают историю с 1992 г. В штате – 18 тыс. сотрудников. В 2021 г. оборот холдинга составил 87,7 млрд руб. По версии аналитического агентства CNews Analytics, «Т1» входит в топ-10 крупнейших российских ИТ-компаний.

Компании группы предоставляют полный спектр ИТ-услуг для реализации высокотехнологичных проектов с учетом отраслевой специфики заказчиков. В состав холдинга входят компании «Т1 интеграция», «Т1 консалтинг», Т1 Cloud, «Мультикарта», «Иннотех» и «Дататех». Среди заказчиков Т1 – государственные структуры и крупнейшие компании ключевых отраслей экономики: операторы связи, финансовые организации, промышленные, топливно-энергетические, транспортные и торговые предприятия.

VisionLabs работает в области создания продуктов на базе компьютерного зрения и машинного обучения. Клиенты компании — это финансовые и транспортные компании, ретейлеры и международные технологические корпорации. Основные продукты компании — платформа компьютерного зрения и видеоаналитики LUNA и линейка девайсов на базе собственных технологий (Luna Ace, Luna Pos, Luna Thermo и др.).