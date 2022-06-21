CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Стратегия безопасности Бизнес
|

«Аэродиск» запускает ЦПБ – консалтинговое направление по правовым вопросам ИБ

Компания «Аэродиск», разработчик и производитель инновационных решений в области хранения данных и виртуализации, запустила консалтинговое и сервисное направление по вопросам ИБ с акцентом на соблюдение соответствия законодательству и требованиям регуляторов. Об этом CNews сообщили представители компании «Аэродиск».

Новое направление носит название «Цифровое пространство безопасности» (ЦПБ) и является ответом на растущий запрос рынка на выполнение комплекса требований законодательства России в сфере информационной безопасности.

Вопросы киберзащиты тесно связаны с комплексом ИТ-решений, обслуживающих жизненный цикл данных. Компания за годы работы по созданию таких продуктов накопила достаточный уровень компетенций для формирования полноценного консалтингового предложения для клиентов.

Услуги в рамках ЦПБ будут продаваться через партнеров и дистрибьюторов «Аэродиска», выходить с новым предложением к клиентам по модели прямых продаж компания не планирует.

Например, если партнер ведет проект внедрения у конечного заказчика, эксперты «Аэродиска» по запросу смогут провести аттестацию объектов ИТ-инфраструктуры и проконсультировать по вопросам их соответствия актуальным требованиям ИБ. Также доступна опция проектирования защищенного контура.

Основные этапы реализации услуги включают определение нормативных требований регуляторов, актуальных для конкретного проекта и компании в целом, аудит реализованного ИБ-периметра и проектирование контура по итогам полученной картины и актуализированных требований по ИБ.

Далее, «Аэродиск» также помогает с поставкой и внедрением необходимого оборудования, разрабатывает ОРД и проводит аттестацию готового решения.

«Правовое соответствие ИБ-продуктов зачастую остается за скобками при реализации проектов по их внедрению. Между тем возможные последствия за нарушение требований закона в этой сфере для компаний и госструктур могут носить самый серьезный характер. Обращение к нам снимает необходимость погружаться в изучение огромного количества законодательных и нормативно-правовых актов, а также получать многочисленные сертификаты в сфере ИБ от регуляторов. Мы готовы предоставлять услугу “под ключ” вне зависимости от области деятельности компании, ее размеров и специфики ИБ-задач», – сказал генеральный директор «Аэродиска» Вячеслав Володкович.

Основной аудиторией, на который направлено предложение в рамках ЦПБ, он назвал сферу ритейла, финсектор, операторов ПД, субъекты КИИ, госсектор и промышленные предприятия.

Ценообразование на услуги будет складываться по стандартным для рынка ИБ-консалтинга моделям и будет определяться профилем и масштабами проектов.

***

«Аэродиск» – российский производитель систем хранения данных и систем виртуализации. Разработка систем хранения данных «Аэродиск» началась в 2011 г. Программное обеспечение компании «Аэродиск» находится в реестре отечественного ПО Минкомсвязи (Минцифры) с 2017 г.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Новый российский сотовый оператор приходит на юг Украины

Таможня не смогла купить ПК по 300 тыс. руб. на древних отечественных чипах. «Железо» оказалось не российским

США вот-вот проиграют мировую войну за полупроводники. Санкции вывели Китай в лидеры в сегменте микросхем

«Роснефть» потребовала у властей льготы для ИТ-подразделений промышленных компаний

На экспорт российского ПО нужны деньги, но Минфин блокирует господдержку

Власти ужесточат закон «о приземлении». Компаниям готовят новые штрафы

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

11 функций индукционных варочных панелей, за которые действительно стоит платить

Лучшие погружные колодезные насосы: хиты продаж

8 лучших сервисов для дизайна на замену Canva: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Физики синтезировали графин — его пытались создать более 10 лет

Исследование протопланетных дисков раскрыло секрет планетарной эволюции

На пути к квантовому Интернету: физики телепортировали данные по элементарной сети
Показать еще