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«М.Видео-Эльдорадо» начала принимать платежи через SberPay

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявляет о внедрении платежного сервиса SberPay. Оплатить покупки через мобильное приложение «Сбербанк онлайн» клиенты обеих сетей могут на сайтах mvideo.ru и eldorado.ru. В ближайшее время этот функционал появится и в мобильных приложениях ритейлера. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Ритейлер интегрировал в функционал сайтов mvideo.ru и eldorado.ru возможность онлайн-оплаты через смартфон для клиентов Сбербанка. Сервис SberPay позволяет оплачивать покупки в мобильном приложении «Сбербанк онлайн», при этом покупателю не требуется вводить данные карты, делиться своими данными со сторонними ресурсами или ждать SMS-подтверждения.

Чтобы воспользоваться SberPay покупателям необходимо на этапе оформления заказа в корзине выбрать сервис для онлайн-оплаты и по просьбе сервиса авторизоваться по номеру телефона. Далее пользователям смартфонов на Android придет push-уведомление со ссылкой на подтверждение оплаты в приложении «Сбербанк онлайн», владельцы устройств на iOS переходят в приложение банка самостоятельно и выбирают карточку магазина на главной странице. Для оплаты можно выбрать любую привязанную карту.

В июле формат бесконтактной оплаты появится и в мобильных приложениях ритейлера.

Руководитель домена Финтех «М.Видео-Эльдорадо» Андрей Ревяшко: «За несколько лет российские пользователи привыкли решать любые повседневные задачи с помощью смартфона, например, выбирать товары и оплачивать покупки. Две трети транзакций клиенты группы совершают, авторизовавшись на сайте или мобильном приложении клиента или продавца. “М.Видео-Эльдорадо” поддерживает развитие онлайн-платежей, в том числе на основе отечественных технологий бесконтактной оплаты, и занимается внедрением различных способов доступных мобильных платежей».

Техническое внедрение реализовано командой «М.Видео-Эльдорадо». В 2021 г. группа инвестировала в собственную финтех-платформу на базе крупнейшего кредитного брокера «Директ кредит». Финтех-подразделение группы сосредоточено на внедрении и совершенствовании платежных сервисов и финансовых инструменты для физических и юридических лиц.

***

Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео») – российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды «М.Видео» и «Эльдорадо». Общие продажи (GMV) группы превышают 570 млрд руб. с НДС по итогам 2021 г. По состоянию на 31 марта 2021 г. группа объединяет 605 магазинов под брендом «М.Видео», 664 магазинов под брендом «Эльдорадо» в более чем 375 городах России. Общая площадь магазинов группы составляет 2157 тыс. кв. м.

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