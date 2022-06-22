CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

Naumen подготовил 270 молодых ИТ-специалистов по итогам 2021/2022 учебного года

Российский вендор ПО и облачных сервисов Naumen в 2021/2022 учебном году обучил более 270 студентов на спецкурсах по аналитике, тестированию и разработке. Бесплатные курсы проходят в онлайн-формате для всех желающих, но наибольшим спросом пользуются среди студентов Уральского федерального университета (УрФУ) им. Б.Н Ельцина. Ежегодно количество выпускников растет на 8-10%. Об этом CNews сообщили представители Naumen.

Студенты обучаются напрямую у практикующих специалистов Naumen, получая знания и навыки, востребованные у потенциальных работодателей. По завершении спецкурса молодые ИТ-специалисты могут попасть на стажировку в компанию без выполнения тестового задания. Как правило, 95% стажеров в дальнейшем получают предложения о работе — так Naumen закрывает около 10% от необходимого найма.

Компания сотрудничает с вузами по широкому спектру задач. Например, в Институте радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ эксперты Naumen адаптируют учебную программу под запросы рынка. В Уральском государственном университете путей сообщения (УрГУПС) студенты пишут выпускные квалификационные работы под руководством специалистов вендора. Также Naumen выплачивает стипендии студентам направления «Фундаментальной информатики и информационных технологий» УрФУ, которое создали и поддерживают сотрудники ИТ-компаний Екатеринбурга.

«Naumen не только работает со студентами вузов. С 2016 г. наши сотрудники развивают сообщество java-разработчиков Екатеринбурга — JUG.EKB. Встречи проходят несколько раз в год. Раньше митапы были только для опытных разработчиков, но с 2021 г. мы запустили аналогичное мероприятие и для начинающих. В среднем их посещают 200 человек, — отметила Наталья Ликулина, директор по персоналу Naumen. — А в этом году силами ведущих аналитиков Naumen создан Junior Analyst Meetup, где обсуждают необходимые аналитику хард- и софт-скиллы, а также карьерное развитие».

***

Группа компаний Naumen — российский вендор ПО и облачных сервисов, технологический партнер в цифровой трансформации для компаний и органов власти. Naumen предлагает решения в области управления цифровой инфраструктурой, клиентскими коммуникациями и сервисом.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Новый российский сотовый оператор приходит на юг Украины

Таможня не смогла купить ПК по 300 тыс. руб. на древних отечественных чипах. «Железо» оказалось не российским

США вот-вот проиграют мировую войну за полупроводники. Санкции вывели Китай в лидеры в сегменте микросхем

«Роснефть» потребовала у властей льготы для ИТ-подразделений промышленных компаний

На экспорт российского ПО нужны деньги, но Минфин блокирует господдержку

Власти ужесточат закон «о приземлении». Компаниям готовят новые штрафы

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

11 функций индукционных варочных панелей, за которые действительно стоит платить

Лучшие погружные колодезные насосы: хиты продаж

8 лучших сервисов для дизайна на замену Canva: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Физики синтезировали графин — его пытались создать более 10 лет

Исследование протопланетных дисков раскрыло секрет планетарной эволюции

На пути к квантовому Интернету: физики телепортировали данные по элементарной сети
Показать еще