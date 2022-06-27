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МТС объявляет решения совета директоров

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, объявляет о решениях совета директоров ПАО «МТС», принятых на заседании 24 июня 2022 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Совет директоров принял следующие решения:

Переизбрать председателем Совета директоров ПАО «МТС» Феликса Евтушенкова.

Переизбрать заместителем председателя Совета директоров ПАО «МТС» независимого директора Регину фон Флемминг;

Подтвердить статус независимых директоров для следующих членов Совета директоров ПАО «МТС»: Пол Берриман, Регина Фон Флемминг, Шайган Херадпир, Томас Холтроп, Надя Шурабура и Валентин Юмашев;

Определить с 1 июля 2022 г. следующий состав членов правления ПАО «МТС»:

Вячеслав Николаев, председатель правления, президент ПАО «МТС»;

Алексей Барсегян, вице-президент по корпоративным и правовым вопросам;

Виктор Белов, вице-президент по технике;

Лариса Бодягина, вице-президент по управлению персоналом;

Павел Воронин, первый вице-президент по технологиям;

Инеса Галактионова, первый вице-президент по телекоммуникационному бизнесу;

Александр Горбунов, вице-президент по стратегии и развитию;

Ольга Зиборова, вице-президент по развитию экосистемы и маркетингу;

Руслан Ибрагимов, вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти;

Фарид Камалов, вице-президент по развитию розничного бизнеса;

Андрей Каменский, вице-президент по финансам;

Игорь Мишин, вице-президент «МТС медиа»;

Юрий Самойлов, с 1 июля 2022 г. вступит в должность вице-президента по развитию инфраструктуры;

Илья Филатов, вице-президент по финансовым сервисам, председатель Правления ПАО «МТС-банк»

Александр Ханин, вице-президент по искусственному интеллекту.

Биография нового члена правления

Юрий Самойлов с 2007 г. руководил ООО «Даталайн» (DataLine), провайдером облачных услуг и коммерческих ЦОД, входящим с 2020 г. в группу компаний «Ростелеком-ЦОД». В 2005-2007 гг. был генеральным директором IBS DataFort, с 2000 г. работал на различных руководящих должностях в этой компании. Ранее возглавлял технические подразделения в российских ИТ-компаниях.

Получил степень MBA по программе «Управление крупным предприятием» в Высшей школе Международного бизнеса при РАНХиГС, а также степень EMBA в Cranfield Business School, Кембридж (Великобритания). Окончил МГТУ им. Н. Э. Баумана.

***

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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