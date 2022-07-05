Управляющим директором «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ назначена Анна Кулашова

С июля 2022 г. управляющим директором «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ стала Анна Кулашова. Об этом CNews сообщил представитель компании.

В новой роли Кулашова продолжит развивать направления корпоративных продаж, преимущественно в сегменте крупного бизнеса. Также Анна сосредоточится на усилении позиций компании в сфере защиты от самых сложных киберугроз, в том числе с помощью Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform и Kaspersky Symphony XDR.

Анна обладает более чем двадцатилетним опытом развития каналов продаж, маркетинга и взаимодействия с крупнейшими заказчиками и партнёрами. Она начала карьеру в 1993 г. в компаниях «ЛИТ» и «Эмерсон». В 2005 г. присоединилась к российскому подразделению Microsoft, где занимала различные руководящие должности, в том числе директора департамента по работе с крупными организациями и партнёрами. В течение 10 лет Анна была членом совета директоров Microsoft в России. Под её руководством осуществлялись проекты по продаже высокотехнологичных решений, которые помогали заказчикам оптимизировать бизнес-процессы; развивались и поддерживались системы продаж партнёров Microsoft.

Анна Кулашова, управляющий директор «Лаборатории Каспероского» в России, странах СНГ и Балтии, сказала: «Для меня большая честь войти в команду одного из мировых лидеров в области кибербезопасности, яркого визионера в своей области. Впереди много сложных интересных задач. Это большая ответственность — принимать ключевые решения в компании, которая 25 лет обеспечивает безопасность бизнеса, критически важной инфраструктуры, государственных органов и рядовых пользователей и, не останавливаясь на достигнутом, сегодня расширяет своё портфолио до уровня экосистемы».

«Наша компания рада приветствовать ещё одного сильного управленца. У Анны богатая профессиональная история, и мы уверены, что её компетенции и отличное знание рынка помогут нам добиваться масштабных целей в одном из крупнейших и важнейших для компании регионов», — сказал Евгений Касперский, генеральный директор «Лаборатории Касперского».

Михаил Прибочий, ранее занимавший пост управляющего директора в России и странах СНГ, покинул компанию в июне. В 2021 г. в России продажи «Лаборатории Касперского» увеличились на 28%, в B2B-секторе — на 40%.