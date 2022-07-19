Платформа Robbo LMS с модулем VR поможет готовить новое поколение инженеров и робототехников

Российская образовательная платформа Robbo LMS (Learning Management System) дополнена модулем виртуальной симуляции Robbo VR, который позволяет моделировать и программировать прототипы роботов в виртуальном пространстве. Проект реализован компанией «Роббо», производителем образовательной робототехники и франчайзером международной сети детских технических кружков «Роббо клуб», и компанией Varwin с использованием средств гранта Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ).

«Новый модуль виртуальной симуляции помогает осваивать основы программирования, а также моделировать и апробировать прототипы роботов прямо в LMS-системе. Функция уже доступна всем ученикам «Роббо клубов». Благодаря Robbo LMS с модулем VR мы можем готовить новое поколение грамотных инженеров и робототехников в разных регионах России. Это будущие изобретатели и инновационные предприниматели, которые в скором времени выйдут на рынок труда и будут способствовать цифровым преобразованиям как в стране, так и за рубежом», – сказал основатель и продюсер «Роббо» Павел Фролов.

Среди других преимуществ Robbo LMS с VR-модулем – возможность формировать профессиональные сообщества, делиться опытом, создавать команды учеников-разработчиков. С ее помощью также можно получить удаленный доступ к учебным и методическим материалам ведущих преподавателей в области робототехники из любой точки мира.

«Виртуальная реальность постепенно завоевывает совершенно разные области применения – от образования до производства, создавая новые возможности для компаний и рынков. Наше сотрудничество с «Роббо» позволит детям получить доступ к передовому техническому образованию и занятиям у высококлассных специалистов в области робототехники независимо от места жительства», – отметил Алексей Баканов, Project Manager Varwin.

Платформа Robbo LMS была запущена в 2021 г. для проведения удаленных занятий по программированию, робототехнике и 3D-моделированию в кружках сети «Роббо клуб» на базе LMS-платформы. Разработчики и методический отдел компании «Роббо» адаптировали платформу к задачам детского технического образования – помимо основных компонентов LMS, таких как видеоуроки, «виртуальные доски» и групповые чаты, появилось ноу-хау компании – рабочая тетрадь с техническими заданиями для изучения основ программирования. Система также включает в себя двухмерный симулятор собственной разработки «Роббо», предназначенный для обучения детей классическому программированию роботов с использованием визуального языка Scratch. Доступно программирование Minecraft, Python, 3D-моделирование через Tinkercad и Freecad, схемотехника через симулятор в Tinkercad и полноценный курс по Unity. Интерактив и частая смена деятельности помогают удерживать внимание учеников на происходящем от начала и до конца занятия.

Решение состоит из пяти компонентов: визуальный редактор логики взаимодействия объектов виртуальной реальности; сервис компиляции логики взаимодействия объектов; исполняемая среда в виртуальной реальности с возможностью динамической подгрузки предкомпилированных объектов; приложение для хранения миров/сцен и объектов в среде виртуальной реальности; система личных кабинетов пользователей.

«Мы видим большие перспективы у проектов, связанных с развитием образовательных метавселенных. Россия уже сейчас одна из лидеров использования VR в процессе обучения. С каждым годом у нас все больше центров экспертизы в этой области, а в образовательных организациях активнее внедряются виртуальные классы. Задача таких проектов, как «Роббо» – предложить конкурентоспособные решения, которые смогут заместить зарубежные продукты. Средства гранта помогли быстрее запустить платформу VR-моделирования Varwin Robotics в промышленную эксплуатацию», – сказал генеральный директор РФРИТ Александр Павлов.

Проект «Внедрение платформы VR-моделирования робототехнических устройств Varwin Robotics для массового создания мультимедийных интерактивных онлайн-курсов по робототехнике на основе VR-технологий» обладает большим социальным эффектном – существенно расширяет возможности и доступность дистанционного образования современным информационным технологиям и робототехнике для детей. Благодаря возможности изучать робототехнику онлайн в среде виртуальной реальности нет необходимости приобретать дорогостоящее аппаратное устройство, EdTech-набор. Проходить обучение можно из любого населенного пункта страны. Внедренное решение уже дало возможность в рамках образовательных курсов предоставлять на рынок не только оборудование для обучения робототехнике, но и виртуальные модели оборудования для обучения.