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Treolan заключила партнерское соглашение с Webinar Group

Treolan (входит в группу «Ланит») объявила о начале сотрудничества с Webinar Group, которая разрабатывает сервисы для онлайн-коммуникаций и обучения. Дистрибьютор будет поставлять решения компании через своих партнеров по всей России.

Решение Webinar Meetings предназначено для проведения быстрых встреч и совещаний с активным вовлечением всех участников. Функциональность сервиса позволяет организовать совместную работу над любыми видами документов, проводить «мозговые штурмы» на интерактивной доске Miro, оперативно фиксировать повестку и итоги встречи, следить за реакцией коллег и быстро делиться записью мероприятия после его окончания.

Платформа Webinar подходит для проведения масштабных обучающих и маркетинговых мероприятий с одним или несколькими спикерами. Клиентам доступны различные маркетинговые инструменты: брендирование, баннеры, аналитика, опросы и тестирования с мгновенным выводом результатов, встроенные посадочные страницы, настройка регистрации и автовебинары.

С помощью We.Study можно создать свой обучающий курс как для сотрудников и клиентов, так и для студентов колледжей, вузов и учеников онлайн-школ. Интуитивно понятный редактор позволяет сделать это буквально за пять минут.

Все сервисы Webinar интегрированы друг с другом и доступны как в комплексе, так и по отдельности. Облачной версией можно пользоваться из браузера, а также в мобильном приложении для iOS и Android.

Webinar Group на рынке уже тринадцать лет и является резидентом «Сколково». Продукция компании входит в реестр отечественного ПО. На сегодняшний день более 10 тыс. российских компаний перешли на решения Webinar Group: госучреждения, вузы, промышленные, производственные и ИТ-компании, банки, ритейлеры и представители других отраслей.

«Наш партнерский канал стремительно растет. Мы рады подписать соглашение с ведущим дистрибьютором на рынке ИТ. Совместно с Treolan наша компания будет предлагать клиентам сервисы для проведения онлайн-мероприятий и дистанционного обучения сотрудников, клиентов и партнеров. Все решения доступны как в облачной версии, так и для размещения в закрытой локальной сети на инфраструктуре заказчика. На каждом этапе работы с клиентом мы готовы оказать поддержку и поделиться своим опытом», — сказала Екатерина Мирянова, руководитель партнерских продаж Webinar Group.

Эдуард Жданов, технический pre-sale Treolan, отметил: «Я думаю, что многие уже знакомы c платформой Webinar. Благодаря широкому функционалу и надежному сервису она является одной из популярных площадок для проведения совещаний и онлайн-мероприятий. Наши заказчики получат удобные и востребованные решения для продвижения своего бизнеса».

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